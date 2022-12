Friedhofsführer Olivier Loudin : Der Jäger der Toten

Aktualisiert am

Auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris finden Prominente ihre letzte Ruhe. Der Friedhofs-Guide Olivier Loudin räumt mit Mythen auf und erzählt besonders gerne von den Leben der unbekannten Toten.

Ein kalter, sonniger Novembertag in Paris. Das Leben ist zurück, die Touristen sind es auch, die Stadt ist laut wie ehedem. Stille findet sich zehn Metrostationen vom Zentrum entfernt, hier im Osten, im 20. Arrondissement, auf dem Friedhof Père Lachaise, dem größten der Metropole. Dreieinhalb Millionen Besucher kommen übers Jahr hierher – etwa so viele, wie Köln binnen zwölf Monaten Touristen zählt –, auf der Suche nach den Gräbern von Piaf und Proust, Molière und Morrison und vielen anderen Berühmtheiten unter den insgesamt 69.000 Ruhestätten.

Einer der wenigen Lebenden, die hier sozusagen daheim sind, ist Olivier Loudin. Die anderen Besucher des Friedhofs mögen es auf die prominenten Toten abgesehen haben, Monsieur Loudin stöbert die Lebensgeschichten Namenloser auf. Seit 14 Jahren spaziert der 58-Jährige alle paar Tage die Wege entlang, die hier Avenuen heißen; anders als die anderen nimmt er die unbefestigten Gässchen, die ins Innere des Gräberfeldes führen, zwängt sich in die kaum einen halben Meter breiten Gänge zwischen haushohen Gruften. Bleibt unvermittelt stehen, weil ihm ein Detail aufgefallen ist. Ungeniert steckt er den Kopf in eines der Totenhäuser oder schaut zur verglasten Luke hinein, dreht sich zu seinen Gästen, seinem Publikum um und erzählt eine Anekdote.

Berühmte, aber vergessene Frauen

Natürlich wirkt das eigenwillig, es lässt an passionierte Sammler denken, die Orte, Städte, Länder nach Streichholzschachteln oder Streitäxten absuchen. Monsieur Loudin sammelt Biographien. Er stellt sich vor als Schauspieler, Sänger, Puppenspieler. 2008 hat er eine Rolle angenommen, nein, übernommen, von einem Mann, der den Friedhof erkundet hatte, freilich aus triftig-traurigem Grund: Seine Frau, obschon um 20 Jahre jünger, war vor ihm gestorben. „Er wollte ihr nahe sein und suchte in den benachbarten Gräbern nach bestimmten Charakteren, von denen er wusste, dass seine Frau gerne mehr darüber erfahren hätte.“ So tastete er sich zurück ins Leben; der Preis waren Friedhofsexkursionen, 30 Jahre lang.

Monsieur Loudin hätte ein Buch darüber schreiben können. Aber selbst ein Schauspieler entrinnt der Rolle nicht, die ihm das Leben aufzwingt. Also bietet er, zuletzt im Oktober, Führungen zu den Gräbern „peripherer Persönlichkeiten“ an. Zu „berühmten, aber von der Geschichte vergessenen Frauen“. Sowie zu Autoren und Interpreten, „deren wir uns noch erinnern“ („Das französische Chanson vom Direktorium bis 1940“). Er erzählt von dem Schriftsteller Villiers de L’Isle-Adam (1838–1889), der mit Baudelaire und Wagner befreundet war, oder von Lucien Delormel (1847–1899), der bis zu 6000 Chansons geschrieben hat. Menschen aus der zweiten Reihe, oder der letzten.

„Ich habe selten einen Plan“

Er kratzt mit einer Feile Moos von einem Stein; er steht vor einem herrschaftlichen Mausoleum, notiert sich etwas in den Block. Hier lässt es sich zum Beispiel 218 Jahre zurückreisen, zum 18. Juni 1804, als Madame Reine Févez, Mutter von acht Kindern und Gattin von Valentin Robert, starb. Der Stein steht bis heute, platziert an der Avenue Circulaire, und ist der nachweislich älteste auf dem Père Lachaise. 1973 jedoch wurden die Gebeine ins Beinhaus überführt. „Man steht“, sagt Loudin, „also vor einem leeren Grab. Und der Grabstein stand ursprünglich auch woanders.“

Der Besucher verstummt. Diese Geschichte vom Tod der achtfachen Mutter macht nicht froh. Oder hat man nur falsche Erwartungen? Loudin schaut listig. Wie wäre es damit? Neulich entdeckte er eine Grabplatte mit zwei Initialen. „MF“, sonst nichts. „Das Grab aus dem 19. Jahrhundert ist geschmackvoll und teuer. Aber warum nur zwei Buchstaben? Hat man etwas zu verbergen?“ Loudin recherchierte anhand der Grabnummer und fand bislang heraus, dass hier nur eine Person ruht: Marie Foyo, Schauspielerin, im Alter von 35 Jahren gestorben und halb anonym bestattet. Mit 21 soll sie eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt haben. Ein Skandal zu jener Zeit! Loudin klingt jetzt doch ein wenig wie ein Boulevardjournalist. „In ein paar Monaten weiß ich mehr über Marie.“