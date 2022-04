Urteil in London : Boris Becker in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

Schicksalstag für eine Tennis-Legende: Boris Becker ist wegen seiner Insolvenzstraftaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in London am Freitag.

Der ehemalige Tennisstar Boris Becker muss ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den dreifachen Wimbledon-Sieger am Freitag zu zweieinhalb Jahren Haft, wovon er mindestens die Hälfte absitzen muss. Gegen das Urteil kann der Vierundfünfzigjährige Rechtsmittel einlegen.

Ein Geschworenengericht hatte Becker, der im Juni 2017 für zahlungsunfähig erklärt worden war, am 8. April in vier von vierundzwanzig Punkten für schuldig erklärt, der Insolvenzbehörde Vermögenswerte vorsätzlich vorenthalten zu haben. Die Geschworenen befanden, Becker habe 437.000 Euro von seinem Konto abgezweigt und den Besitz einer Immobilie in seiner Heimatstadt Leimen ebenso verschleiert wie einen Kredit in Höhe von 835.000 Euro bei einer Liechtensteiner Bank sowie Anteile an einem Datenunternehmen. Nach dem Insolvenzgesetz droht dafür schlimmstenfalls eine Haftstrafe von sieben Jahren.

In seinem Plädoyer für Strafmilderung hatte Boris Beckers Verteidiger dem Gericht erklärt, der ehemalige Tennisstar habe alles verloren. Vor der Verkündung des Strafmaßes gab Jonathan Laidlaw der Richterin zu bedenken, dass sein Mandant bereits einen hohen Preis bezahlt habe für seine finanzielle Misswirtschaft und die Vergehen, derer die Geschworenen ihn vor drei Wochen für schuldig befunden hatten. Becker habe nichts vorzuweisen für die glanzvollste aller Sportkarrieren. Laidlaw nannte es eine Tragödie. Beckers Karriere sei zerstört, sein Ruf ruiniert. Jede Aussicht darauf, ein Einkommen zu verdienen, sei ihm versperrt. Er werde auf Nächstenliebe angewiesen sein. Becker sei nicht nur in Ungnade gefallen, sondern habe eine öffentliche Demütigung erlitten.

Laidlaw argumentierte, dass Becker bereits ein Strafmaß zuteil geworden sei, wie es kein Zahlungsunfähiger je erlitten habe. Das hätten die unansehnlichen Szenen vor dem Südlondoner Gericht an diesem Morgen gezeigt. Angesichts der mildernden Umstände plädierte Laidlaw für eine Bewährungsstrafe.

Zuvor hatte Strafanwältin Rebecca Chalkley Becker wiederholt vorgeworfen, seine Gläubiger vorsätzlich betrogen zu haben. Sie untermauerte ihre Empfehlung für ein hartes Strafmaß unter anderem mit dem Verweis auf Beckers Verurteilung wegen Steuerhinterziehung vor zwanzig Jahren in München. Chalkely argumentierte, dass die Verschleierung von Vermögenswerten einen Vertrauensbruch darstelle, der das Funktionieren einer freien Gesellschaft beeinträchtige und zur Abschreckung dieser Arts von Verhaltens mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden müsse. Die Staatsanwältin nannte keine Strafmaßforderung, machte aber deutlich, dass sie eine Bewährungsstrafe nicht für ausreichend hielt.

Becker saß während des Für und Widers der Anwälte kerzengerade in der Glaskabine des Gerichts. Unmittelbar vor Beginn der Verhandlung wurde die Tür aufgeschlossen, damit sein Sohn Noah ihm eine Tasche reichen konnte. In den vergangenen Tagen war die britische Presse Becker ständig auf den Fersen. Die Paparazzi fotografierten jeden Gang von ihm, zum Nobelkaufhaus Harrods etwa, wo er eine Tasche kaufte und zu einer Sozialwohnung im Westen Londons, wo er eine Physiotherapeutin aufgesucht haben soll.