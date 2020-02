Der Ausleger eines Baukrans stürzte in der Nacht auf das Dach des Frankfurter Doms Bild: Philipp Kuchler

50.000 Haushalte in Bayern ohne Strom +++ Am gesamten Montag Störungen im Bahnverkehr und an Flughäfen +++ An vielen Schulen fällt der Unterricht aus +++ Die Entwicklung im Liveblog