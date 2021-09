Freundschaft in der Politik : „Wir beide kriegen das hin“

Völlig durchnässt sind die ­beiden jungen Frauen, als sie im Lokal nahe dem Ber­liner Hauptbahnhof eintreffen. Wer aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, den wirft ein solcher Platzregen freilich nicht aus der Bahn. Schon dramatischer ist, dass die Handy-Akkus fast leer sind. Nora Zabel, 25, und Lilly Blaudszun, 20, sind eng miteinander befreundet und engagieren sich politisch – allerdings für unterschiedliche Parteien. Später am Abend während des Fernseh-Triells wird Zabel für Armin Laschet twittern, Blaudszun für Olaf Scholz. Vorher sprechen sie mit uns über ihre Freundschaft.

Frau Zabel, warum, glauben Sie, ist Lilly Blaudszun in der SPD?

Zabel: Weil sie ein sehr, sehr großer Fan von Manuela Schwesig ist . . .

Blaudszun: Ja, aber deswegen bin ich doch nicht in der SPD.

Zabel: Und weil du dich schon immer für die Menschen vor Ort interessiert hast und dafür, gesellschaftliche Ideen umzusetzen. Das hast du doch mal erzählt!

Und warum, Frau Blaudszun, ist Nora Zabel in der CDU gelandet?

Blaudszun: Nora ist deutlich konservativer als ich. Nicht im Sinne von Friedrich Merz, sondern im Sinne von Werten. Es macht schon Sinn, dass wir nicht in der gleichen Partei sind.

Zabel: Vielleicht, weil konservativ für dich bedeutet, pünktlich zu sein?

Blaudszun: Was? Nur weil ich jetzt ­einmal nicht ganz pünktlich da war? Okay, schon mehrmals.

Wie lange sind Sie schon befreundet?

Zabel: So richtig eng? Anderthalb Jahre.

Blaudszun: Seit wann kennen wir uns eigentlich?

Zabel: Von Twitter bestimmt schon seit drei Jahren.

Wie oft haben Sie versucht, die andere von ihrem Irrweg abzubringen?

Blaudszun: Gar nicht.

Zabel: Nie. Weil es keinen Sinn hätte und weil wir es uns beide gönnen, dass wir in unserer jeweiligen Partei erfolgreich sind.

Blaudszun: Im privaten Rahmen muss ich auch nicht all meine Freundinnen überzeugen, SPD zu wählen. Ich sehe auch, dass Nora in ihrer Partei gut aufgehoben ist. Warum sollte ich sie dann bequatschen, in meine zu kommen?

Und wenn Sie beide sich treffen: Wie viel reden Sie über Politik?

Zabel: Das spielt eine große Rolle. Aber wir räumen das gleich am Anfang weg . . .

Blaudszun: Ja. Wir diskutieren das kurz durch, und dann . . .

Zabel: Reden wir über Jungs (lacht).

Blaudszun (lacht): Was? Ey, über alles!

Zabel: Ja. Über unser Privatleben.

Blaudszun: Was man halt so redet.

Was verbindet Sie beide am stärksten: Herkunft, Jugend, Geschlecht?

Zabel: Alle drei Sachen. Definitiv Herkunft, weil wir gleich sozialisiert sind.

Blaudszun: Wir kommen auch aus dem gleichen Landkreis.

Zabel: Wir haben jedes Erntefest mit­genommen . . .

Blaudszun: Waren in der gleichen ­Disco . . .

Zabel: Wir hatten einen ähnlichen Freundeskreis, waren auf denselben ­Festivals.

Blaudszun: Und generell gibt es nicht so viele junge Frauen in der Politik – vor allem auch dann, wenn man Presse-Öffentlichkeit hat. Das verbindet uns auf jeden Fall.

Dass Sie sich in einer der traditionellen Volksparteien engagieren, ist für Ihre Altersgruppe ungewöhnlich. Im ZDF haben Sie, Frau Zabel, gerade gesagt, in Ihrer Schulzeit seien Sie auch mal schräg angeschaut worden.

Zabel: Ja. Ich spiele auch Fußball, und einmal kamen meine Freunde zugucken und sagten: CDU schießt ein Tor. Da kann man sich drüber ärgern, aber ein bisschen stolz bin ich auch. Ich nehme es ihnen nicht krumm, und ich glaube, sie finden es insgeheim auch cool.

Blaudszun: Das ist bei mir ähnlich. Natürlich gehört man eher nicht zum Mainstream, wenn man mit 15 in die SPD eintritt. Aber wenn ich jetzt Leute aus meiner Schulzeit treffe, dann sagen sie: Ich fand das ja immer etwas komisch, aber wenn ich jetzt so sehe, was du machst, dann ist es total cool.

Sie sind beide für Ihre Parteien in vergleichbaren Positionen tätig: Sie versuchen, deren Politik über Social Media populärer zu machen. Schauen Sie sich etwas voneinander ab?

Zabel: Puh, schwierig. Wir haben beide einen komplett verschiedenen Stil.

Blaudszun: Und Nora macht eher Memes, während ich meine Chefin Manuela Schwesig begleite, das sind dann doch verschiedene Teilbereiche.