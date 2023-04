Hamburg: Klimaaktivisten haben sich auf der Fahrbahn der Autobahn 7 festgeklebt und blockieren so die Zufahrt des Elbtunnels in Richtung Norden. Bild: dpa

Klimaproteste der Gruppe Letzte Generation haben am Donnerstag zu langen Staus vor dem Hamburger Elbtunnel auf der A7, an den Elbbrücken und auf der A1 geführt. Die Polizei sperrte zwei von drei verfügbaren Röhren des Elbtunnels, wie die Verkehrsleitzentrale erklärte. Der Verkehr in Richtung Flensburg/Kiel staute sich ab dem Dreieck Hamburg-Südwest auf rund zehn Kilometern. In Richtung Süden (Hannover) waren nur zwei von drei Spuren durch den Elbtunnel frei, weil die dritte Spur im Gegenverkehr durch die mittlere gesperrte Röhre verläuft. Darum stockte der Verkehr ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest in Richtung Hannover.

Der Protest an den Elbbrücken behinderte den Verkehr auf der A255, die die Innenstadt mit der A1 (Bremen-Lübeck) und der B75 verbindet. Auf der A1 begann der Stau in Richtung Norden am Maschener Kreuz, in Richtung Süden bei Hamburg-Billstedt. Auch der Verkehr auf der B75 in Richtung Innenstadt war betroffen.

Zuletzt hatte das Bündnis Letzte Generation mit Blick auf den Klimawandel erklärt: „Die Botschaft ist klar: Wir müssen die Notbremse ziehen, denn ein Weiter-so bringt uns um. (...) Klar ist: Ohne baldigen Kurswechsel werden wir nicht einfach einigen Urlaubsorten hinterher trauern – wir werden uns mit dem Kollaps unserer Wirtschaft, unserer Nahrungsversorgung und letztendlich auch unserer Demokratie konfrontiert sehen.“