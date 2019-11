Landkreis Verden : Leichtes Erdbeben in Niedersachsen

Braunau : Diskussionen um Hitler-Geburtshaus

Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn in Österreich soll künftig von der Polizei genutzt werden. Damit geht ein jahrelanger Streit zu Ende. Denn Vorschläge für die Nutzung des Gebäudes, das einige Jahre leer gestanden hatte, gab es viele.