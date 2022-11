Lebenswichtige Fähigkeiten : „Eltern sind zentral für den Selbstwert der Kinder“

Kann ich Konflikte austragen? Setze ich mich durch? Bin ich resilient? All diese Fähigkeiten werden in der Kindheit angelegt. Eine Therapeutin erklärt, was Eltern tun können, damit ihre Kinder gut durchs Leben gehen.