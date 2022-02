Zahlreiche Lawinen in Tirol : „In 35 Jahren habe ich so etwas nie erlebt“

Rund 80 Lawinenunfälle haben sich in den vergangen Tagen in Tirol ereignet – ungewöhnlich viel, sagt der Leiter des Lawinenwarndienstes. Neun Wintersportler kamen ums Leben. Wurde ausreichend gewarnt?

Herr Mair, wo erreichen wir Sie?

Sie erreichen mich im Zillertal. Ich komme gerade von zwei Lawinen, die ich mir näher angeschaut habe. Durch die Lawine in der Wildschönau starben am Freitag zwei Skitourengeher. Im Schmirntal gab es am Samstag einen Toten.

Hinzu kommen ein Lawinentoter in Vorarlberg sowie fünf weitere Opfer am Freitag in Spiss, an der Grenze von Tirol zur Schweiz. Was ist in den vergangenen Tagen passiert?

Zum einen gab es bis Mitte der Woche sehr viel Neuschnee. Ein Meter, an manchen Stellen fielen sogar zwei Meter. Gleichzeitig wehte ein stürmischer Wind. Diese Kombination aus Neuschnee und Wind hat die Lawinengefahr stark ansteigen lassen, weil Schnee verfrachtet wurde. Hinzu kommt, dass der Neuschnee sich mit dem vorhandenen Schnee nicht gut verbunden hat. Auf dem Altschnee hatte sich nämlich Oberflächenreif gebildet. Wir nennen das Schwachschicht. In so einer Situation reicht ein einzelner Skifahrer oder Snowboarder, um eine Lawine auszulösen.

Können Sie sich an eine ähnliche Situation erinnern?

Nein. Wir hatten in den vergangenen Tagen in Tirol rund 80 Lawinenunfälle. Das heißt, dass ein Einsatz erfolgte, weil eine Verschüttung vermutet wurde. Ich arbeite seit fast 35 Jahren beim Lawinenwarndienst, aber eine solche Häufung an Unfällen und so viele Tote außerhalb von Siedlungen habe ich in dieser Zeit nie erlebt.

Warum ausgerechnet jetzt?

Nach den Schneefällen bis Mitte der Woche ist das Wetter sehr schön geworden. Bei schönem Wetter zieht es die Leute natürlich hinaus. Hinzu kommt, dass bei uns gerade Semesterferien sind. Und der Pulverschnee lockt natürlich auch. Wir haben sogar einen Begriff dafür, wir nennen das Klumpenrisiko. Und man darf nicht vergessen, dass die Zahl der Free­rider und Tourengeher in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Es sind mehr Leute abseits der gesicherten Pisten unterwegs, und da passiert dann natürlich auch mehr, weil darunter auch einige sind, die keine Ahnung von der Gefahr durch Lawinen haben.

Waren diejenigen, die in den vergangenen Tagen gestorben sind, leichtsinnig?

Ich kann nicht beurteilen, ob sie etwas falsch gemacht haben. Man kann sagen, dass sehr viele von ihnen in steilem Gelände unterwegs waren. Je höher die Lawinengefahr, desto weniger sollte ich mich jedoch in steiles Gelände vorwagen.

Die Gruppe in Spiss war jedenfalls mit einem Bergführer unterwegs.

Grundsätzlich gilt: Experte, pass auf, die Lawine weiß nicht, dass du ein Experte bist. Auch diesen konkreten Fall kann ich nicht beurteilen. Es gibt aber auch Unfälle, da ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich schätze, dass das für zehn bis 15 Prozent der Lawinenunfälle gilt. 80 bis 85 Prozent sind vermeidbar.

Es gibt fünf Lawinengefahrenstufen. Die Unfälle, über die wir gerade sprechen, sind alle bei Stufe 3 passiert; das bedeutet „erhebliche Gefahr“. Muss man nach so vielen Lawinen und so vielen Toten nicht sagen: Möglicherweise war die Einschätzung falsch, die Warndienste hätten Stufe 4, „groß“, melden sollen?

Nein, die Stufe 3 ist richtig. Am Dienstag und Mittwoch hatten wir die Gefahren­stufe 4. Das war aber eine ganz andere Situation. Da bestand die Gefahr, dass Lawinen Siedlungen und Straßen erreichen. Aber die Stufe 3 wird unterschätzt. Man denkt da oft an Schulnoten und meint, das passt schon. Bei der Stufe 3 passieren die meisten Unfälle.

Was raten Sie all jenen, die abseits der gesicherten Pisten unterwegs sind?

Denen rate ich dringend, sich zu informieren. Wir liefern unseren Lawinenlage­bericht in sieben Sprachen. Wir erfüllen als Lawinenwarndienst die Bringschuld. Die Sportler haben aber auch eine Holschuld. Und wer keine Erfahrung und kein lawinenkundliches Wissen hat, der hat bei einer solchen Lawinensituation nichts im freien Skiraum verloren und sollte auf gesicherten Pisten bleiben.