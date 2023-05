Allein in Nordrhein-Westfalen staute sich der Verkehr am Freitag zeitweise auf fast 600 Kilometern. Auch in den kommenden Tagen ist mit vielen Ausflüglern zu rechnen. Das Wetter bleibt fast im ganzen Land sommerlich.

Am Freitag stauten sich vielerorts die Autos – so wie hier auf der A45 bei Dortmund. Bild: dpa

Der Start ins Pfingstwochenende hat für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen mit einer Stau-Geduldsprobe begonnen. Am Freitagnachmittag staute sich der Autobahn-Verkehr im bevölkerungsreichsten Bundesland laut ADAC zeitweise auf bis zu 570 Kilometern. Ein Sprecher des Autoclubs sprach von einem „Stauchaos“. Er wies darauf hin, dass dieser Wert etwa 150 Kilometer über dem Spitzenwert vom Mittwoch vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt vergangene Woche liege.

Nach 16 Uhr entspannte sich die Lage. Um 18.06 Uhr vermeldete der ADAC noch 214 Kilometer Stau. Dem WDR Verkehrsstudio waren um 18.39 Uhr noch 210 Kilometer Stau bekannt. Die meisten und längsten Staus gab es auf den Autobahnen 1, 2 und 3. Neben dem hohen Verkehrsaufkommen sorgten auch mehrere Unfälle für Behinderungen.

Temperaturen bis zu 27 Grad

Der ADAC hatte die vielen Staus bereits in seiner Verkehrsprognose vorhergesagt. Am Freitagnachmittag seien erfahrungsgemäß sowohl noch Berufspendler als auch schon Kurzurlauber auf den Autobahnen unterwegs. Angesichts des Feiertages am Montag werde Pfingsten erfahrungsgemäß von vielen Familien für einen Kurztrip beispielsweise an die Nord- oder Ostseeküste genutzt. Bei schönem Wetter sei am Samstag, Sonntag und Montag außerdem mit zahlreichen Ausflüglern auch auf Bundesstraßen zu rechnen. Die Rückreisewelle auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen sei dann am Montagnachmittag zu erwarten.

Für die kommenden Tage sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne und Temperaturen bis 27 Grad vorher. Bis zu 16 Stunden Sonnenschein seien möglich, erklärte der DWD am Freitag in Offenbach. Die Höchstwerte steigen auf 20 bis 27 Grad, nur an den Küsten bleibe es kühler. Spürbarer Nord- bis Nordostwind lasse die Temperaturen auch ansonsten kühler erscheinen. Der DWD rief dazu auf, an ausreichenden Sonnenschutz zu denken.

Mehr zum Thema 1/

Der Norden und teils der Osten und die Mitte des Landes müssen sich vor allem am Sonntag auf einige Wolkenfelder einstellen, wie der DWD vorhersagte. Am Alpenrand steige die Gefahr von Wärmegewittern. Nachts bleibt es kühl, einstellige Tiefstwerte seien möglich, bis zur Nacht zu Sonntag könne es im Norden und Nordosten Bodenfrost geben.

Nach Pfingsten geht es voraussichtlich sonnig weiter und es wird noch wärmer. Nun seien in mehr Regionen 25 Grad oder mehr möglich – und die Nächte werden nicht mehr ganz so frisch. „Das Wetter ist offenbar gewillt, passend zum meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni 2023 ein erstes längeres sommerliches Stelldichein zu geben“, erklärte DWD-Meteorologe Simon Trippler.