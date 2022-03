Landwirt aus der Ukraine : „Auf unseren Feldern lagen Hunderte von Leichen“

Herr Lissitsa, Sie sind Direktor von IMC Agro, einem der größten Agrarunternehmen in der Ukraine. Was macht Ihre Firma?

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



Wir sind ein Unternehmen mit 2000 Beschäftigten. Wir bewirtschaften 120.000 Hektar, davon knapp 75.000 in der Region Tschernihiw nördlich von Kiew, die übrigen in den Regionen Sumy und Poltawa. Wir bauen vor allem Mais, Sonnenblumen, Winterweizen und Futterpflanzen an. Außerdem haben wir nicht weit von der Grenze zu Belarus 1000 Milchkühe. Seit 2011 sind wir, wie manche ukrainischen Unternehmen, an der Warschauer Börse notiert und haben Investoren aus verschiedenen Ecken der Welt.