Neue Ermittlungsergebnisse : Tatverdächtiger von Kusel hortete Waffen

Die Polizei findet bei Andreas S. insgesamt 19 Waffen. Es gibt neue Erkenntnisse zum Fahrzeug, mit dem die Verdächtigen in der Tatnacht unterwegs waren. Und: Ein weiteres Beweisstück soll sie in Zusammenhang mit der Tat bringen.

In einem Haus in der Sulzbacher Innenstadt stellten die Ermittler Waffen sicher. Am Montag waren hier die beiden Tatverdächtigen festgenommen worden. Bild: dpa

Nach der Tö­tung der Polizeianwärterin Yasmin B. und des Polizisten Alexander K. in Kusel (Rheinland-Pfalz) haben Er­mitt­ler 19 Waffen bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmt. In dem Haus in Sulzbach, in dem beide Verdächtige am Montag vergangener Woche festgenommen worden waren, fand die Polizei eine doppelläufige Schrotflinte und ein Jagdgewehr Winchester Ber­gara 308, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit.

In dem Wohnhaus des mutmaßlichen Haupttäters An­dreas S. in Spiesen-Elversberg wurden zudem fünf Kurzwaffen, zehn Langwaffen, eine Armbrust und ein Repetiergewehr sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass er weder einen Jagdschein noch eine Erlaubnis zum Besitz von Schusswaffen besaß. Ob sein mög­licher Komplize darüber verfügt, werde noch ermittelt.

Im Haus in Sulzbach soll ein weiterer Gegenstand gefunden worden sein, der als Beweismittel dienen könnte: Laut „Saarbrücker Zeitung“ sollen die Ermittler bei der Durchsuchung auf eine Taschenlampe gestoßen sein, die einem der getöteten Polizisten ge­hören soll. Die Meldung wollte die Staatsanwaltschaft am Dienstag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren.

Zeuge bringt neue Erkenntnisse zum Fahrzeug

Am Montag hatte sie zudem mit­geteilt, dass sich am Tattag ein Zeuge über seine Rechtsanwältin an die Behörden gewandt hatte. Wenige Kilometer vom Tatort entfernt hatte er ein Fahrzeug mit Einschusslöchern abgeschleppt. Zuvor war er von einem der Tatverdächtigen telefonisch damit beauftragt worden.

Dabei handelte es sich laut Staatsanwaltschaft um das Fahrzeug, in dem die Verdächtigen zur Tatzeit unterwegs waren. Die Ermittler entdeckten es später vor dem Haus in Sulzbach, mit 22 Stück Damwild darin. Das Fahrzeug wird untersucht – wie auch die Blutproben, die den beiden Tatverdächtigen bei der Festnahme entnommen wurden. Unter anderem geht es dabei um möglichen Alkohol- oder Drogenkonsum.

Die endgültigen Ergebnisse von Schmauchspurentests liegen laut Staatsanwaltschaft ebenfalls noch nicht vor. Zum genauen Tathergang macht sie daher noch keine Angaben. „Wir beziehen alle Möglichkeiten in die Planungen der Ermittlungen ein“, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring am Dienstag. „Es handelt sich rein objektiv um einen selt­samen Fall, weil die Brutalität im Gegensatz zum Anlass steht.“