Kusel : Ermittler gehen im Fall der erschossenen Polizisten von nur noch einem Täter aus

Rettungskräfte im Einsatz : Auto fährt bei Wesel in den Rhein – drei Menschen vermisst

Am Montagabend ist ein Auto mit fünf Insassen bei Wesel in Nordrhein-Westfalen in den Rhein gestürzt. Zwei Menschen haben sich retten können, drei werden laut Polizei noch vermisst. Nun haben Taucher das Auto in sechs Metern Tiefe entdeckt.