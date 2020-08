Kurzzeitiger Stromausfall in New York

Stadt ohne Licht : Kurzzeitiger Stromausfall in New York

In New York ist am Ende der Nacht kurzzeitig der Strom ausgefallen. Das berichteten mehrere Medien und Reporter. Auf Videos war weit und breit kein Licht zu sehen. Der Ausfall dauerte etwa eine Viertelstunde lang. Ein lokaler Reporter auf Twitter verbreitete etwa 15 Minuten nach dem „Blackout“ ein Video, auf dem Lichter und Straßenbeleuchtung in Manhattan wieder aufleuchten.

Die genauen Hintergründe waren unklar.