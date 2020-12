5,6,7,8,9,10 : Kuriose Lottozahlen verblüffen Südafrika

Aktualisiert am

In Südafrika haben die Lottozahlen für Verwunderung gesorgt: 5,6,7,8,9 und die Superzahl 10, die in dem Land „PowerBall“ heißt. Die Zahlen wurden bereits am Dienstagabend gezogen und sorgen nun dafür, dass einige Betrug hinter dem Gewinn wittern.

20 Personen hatten auf die richtigen Zahlen gesetzt und damit je 5,7 Millionen Rand gewonnen, umgerechnet etwas mehr als 300.000 Euro. Weitere 79 Personen, die bis auf die Zusatzzahlen alle Zahlen richtig getippt hatten, gewannen knapp 340 Euro.

Von der Lottogesellschaft hieß es zu der kuriosen Zahlenkombination am Dienstag: „Diese Zahlen mögen unerwartet sein, aber wir sehen, dass sich viele Spieler für diese Reihenfolge entschieden haben.“

In Südafrikas sozialen Netzwerken war derweil von Betrug die Rede. Ein Nutzer vermutete, dass sich die 20 Gewinner vorher abgestimmt hätten. Ein anderer schrieb bei Twitter: „Unter absolut keinen Umständen in der Hölle ist das ein Zufall.“ In dem Land wollen anscheinend sogar Menschen gegen die Losung klagen.