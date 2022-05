Krokodile in Südafrika : Nach der Bleivergiftung kommt der Zahnausfall

Die Bleigewichte von Anglern werden Krokodilen in einem südafrikanischen Nationalpark zum Verhängnis: Die Tiere nehmen das Metall auf und leiden in der Folge an Zahnausfall und Blutarmut.

Krokodile in einem südafrikanischen Nationalpark leiden wegen des hohen Bleigehalts im Wasser an Zahnausfall und Blutarmut. Das haben Wissenschaftler von drei süd­afrikanischen Universitäten und dem Nationalen Institut für Biodiversität in einer jetzt veröffentlichten Studie herausgefunden. In den untersuchten Wildkrokodilen seien einige der „höchsten Bleikonzentrationen in Krokodilen weltweit“ nachgewiesen worden.

Über Jahrzehnte hinweg absorbiert

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Einige Tiere hätten das giftige Metall über Jahrzehnte hinweg auf­genommen. In dem Gebiet wird seit den Dreißigerjahren Sportfischerei betrieben, wobei Angler Bleigewichte zum Auswerfen der Angelrute und Beschweren des Köders benutzen.

Die Forscher untersuchten das Blut und Schwanzfettgewebe von 25 Nilkrokodilen, von 22 in der Wildnis lebenden sowie von drei auf Farmen gehaltenen Tieren. In den Blutproben aller wild lebenden Krokodile wurde Blei nachgewiesen. Blei in der Natur ist für viele Wildtiere ein Problem. Die Auswirkungen auf Reptilien aber seien bisher nur unzureichend dokumentiert, hieß es.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Krokodile nehmen die Bleigewichte versehentlich auf. Die Tiere fressen Steine am Boden von Gewässern, um den Auftrieb ihres Körpers zu ver­ringern, sodass sie besser auf Beute lauern können. Auch dienen die Steine – wie bei einigen Vögeln oder einst Dinosauriern – einer besseren Verdauung. Normale Steine löst die Magensäure nach einer Weile auf.

Das Blei hingegen bleibe in den Knochen der Krokodile und schädige die Zähne, erklären die Forscher. In schweren Fällen könne dies zu Nahrungsproblemen und letztlich zum Tod der Tiere führen. „Wir stellten fest, dass mehrere der untersuchten männlichen Krokodile abgebrochene oder fehlende Zähne hatten. Ein Krokodil wirkte ungewöhnlich blass und zeigte sowohl beim Einfangen als auch beim Freilassen deutliche Anzeichen von Lethargie. Wir vermuten, dass das Tier an einer schweren Anämie litt.“

Mehr zum Thema 1/

Die Wissenschaftler fordern, Anglern die Benutzung von Bleigewichten zu untersagen. Es gebe Alternativen, die nicht giftig und in anderen Ländern schon üblich seien. Im St.-Lucia-Seengebiet leben rund 1000 Krokodile, einige werden bis zu vier Meter lang. Der See beherbergt auch die größte Nistpopulation von Krokodilen in Südafrika. 1999 wurde der Greater St. Lucia Wetland Park von der UNESCO als Welterbe ausgezeichnet.