Der Buckingham-Palast gibt viele Einzelheiten der Krönungsfeierlichkeiten für Charles III. nur nach und nach in kleinen Dosierungen bekannt. Die Namen der Pagen, welche die Schleppen des Krönungsornats von König und Königin tragen, wurden inzwischen verlautbart (Charles‘ Enkel George, der zweite Anwärter auf den Thron, ist einer von ihnen), die künftige Titulierung der Königsgemahlin Camilla konnte die britische Öffentlichkeit der publizierten Einladungskarte zum Krönungsakt in der Westminster-Abtei entnehmen, dort wurde sie zum ersten Mal als „Königin Camilla“ tituliert. Aus allen Details setzt sich eine Zeremonie zusammen, die auf jeden Fall kürzer und inklusiver werden soll, als die letzte Krönung im britischen Königshaus, jene von Königin Elisabeth II. im Juni vor siebzig Jahren.

Die Feierlichkeiten beginnen auch dieses Mal wieder mit einem Empfang für die geladenen Gäste im Buckingham-Palast am Vorabend. Am Samstagmorgen werden sich Charles und Camilla gegen zehn Uhr morgens in einer „King's procession“ auf den Weg zur Westminster-Abtei machen und dabei erstmals seit Jahrhunderten nicht in der goldenen Krönungskutsche reisen – jenes aus dem 18. Jahrhundert stammende Gefährt wird erst für die Rückfahrt angespannt – sondern in der neuesten Chaise aus dem königlichen Fuhrpark, die zum Diamantenen Thronjubiläum Elisabeth II. benutzt wurde. Der Palast lässt wissen, damit solle der verstorbenen Königin gedacht werden, ein ungenannter Grund mag darin liegen, dass die neue Kutsche über eine Heizung und eine hydraulische Federung verfügt.

Die Zeremonie folgt einem alten Ritus

Die Krönungszeremonie in der Abtei folgt einem Ritus, der im Wesentlichen seit dem Mittelalter Bestand hat und der üblicherweise seit mehr als 900 Jahren vom Erzbischof von Canterbury vollzogen wird. Der König legt ein Eidesversprechen ab und wird dann vom Erzbischof mit heiligem Öl gesalbt und gesegnet. Diese Prozedur vollzieht sich hinter einem bestickten Wandschirm – sie wird auch dieses Mal der Öffentlichkeit vorenthalten sein.

Dann erhält Charles Reichsapfel und Szepter, zum Schluss wird ihm die Krone aufs Haupt gesetzt. Eine ähnliche, einfachere Zeremonie folgt für die Königin. Charles hat zwölf neue Musikstücke für die Krönung in Auftrag gegeben, die ersten sechs davon wird er bei dieser Gelegenheit selbst nicht hören können, sie sollen den Ehrengästen in der Kirche bis zum Einzug der Monarchen die Zeit vertreiben. Auch die Gästeliste wird bescheidener ausfallen als bei der Krönung Elisabeths II., neben den Häuptern der Königshäuser Europas und anderer Weltgegenden und vielen Staatschefs sind auch mehrere hundert Repräsentanten von Wohltätigkeitsorganisationen geladen, den Krönungsakt in der Abtei selbst oder per Übertragung in der benachbarten St. Marys Kirche zu verfolgen.

Beim Auszug aus der Abtei soll das Königspaar nur von jenen Mitgliedern der Familie begleitet werden, die zu den „working Royals“, also zu den aktiv tätigen, an Einweihungsfeiern, Ordensverleihungen und ähnlichen königlichen Pflichten beteiligten Repräsentanten der Krone. Prinz Andrew, der jüngere Bruder des Königs, und Prinz Harry, sein jüngerer Sohn, gehören nicht mehr zu diesem Kreis. Sie werden deswegen auch nicht auf dem Balkon des Buckingham Palastes erwartet, wo sich die königliche Familie zum Abschluss des Krönungstages zeigt, um den Überflug einer Prozession historischer und aktueller Kampfflugzeuge der Royal Air Force zu beobachten.

„Big Lunch“ am Sonntag

Am folgenden Sonntag sind die Untertanen seiner frisch gekrönten Majestät aufgerufen, selbst aktiv zu werden und unter dem Motto eines „Big Lunch“, einer großen Mittagstafel, Straßenfeste und gemeinsame Begegnungen zu organisieren. Abends wird Schloss Windsor die Kulisse eines Krönungskonzerts bieten, das der Sender BBC live überträgt und zu dessen Teilnehmern die Pop-Interpreten Take That, Katy Perry und Lionel Ritchie gehören, aber auch die Opernsänger Andrea Bocelli und Bryn Terfel.

Der folgende Montag beendet als Feiertag das lange Krönungswochenende; auch er ist einem besonderen Zweck gewidmet. Nach dem Willen von Charles und Camilla soll er zu einem „Big Help-out“ werden – ein Tag des freiwilligen Engagements. Mit Aufräumaktionen und Hilfseinsätzen, auch mit Präsentationen von Wohltätigkeitsorganisationen, die bei dieser Gelegenheit um neue ehrenamtliche Helfer werben können.