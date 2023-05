Wann geht’s los?

Die Zeremonie in der Westminster Abbey ist klar getaktet. 11 Uhr (Ortszeit) An­kunft des Königspaars, 12 Uhr Krönung von Charles III. durch den Erzbischof von Canterbury, 13 Uhr Fahrt in der goldenen Kutsche zum Buckingham-­Palast. Bei Königin Elisabeth II. 1953 dauerte alles eine Stunde länger.

Welche Kronen kommen zum Einsatz?

Im Verlauf ihrer ein Jahrtausend währenden Geschichte haben englische Könige und Königinnen allerhand Kronen ge­sammelt – und wieder verloren. Die St.-Edwards-Krone, die der Erzbischof von Canterbury auf das Haupt von Charles III. setzen wird, ist eine Nachahmung jener englischen Ursprungskrone, die auf Edward den Bekenner zurückgeht, den vorletzten angelsächsischen König vor der Eroberung Englands durch die Normannen im Jahre 1066. Die Edwards-Krone wurde in den englischen Revolutionswirren Mitte des 17. Jahrhunderts auf Befehl Oliver Cromwells zerstört und eingeschmolzen, nach der Rückkehr des Königtums unter Charles II. im Jahre 1660 jedoch wieder so originalgetreu wie möglich rekonstruiert. Und obwohl ihr Gewicht in jüngerer Zeit von 2,6 auf 2,2 Kilo reduziert wurde, eignet sich das mit mehr als 400 Diamanten besetzte massiv goldene Prunkstück nicht für längere Spaziergänge. Daher wird der König dem Beispiel seiner Mutter Elisabeth II. vor 70 Jahren folgen und die Krönungs-Krone für die Auszugs-Prozession aus der Westminster Abbey und die folgende Kutschfahrt durch die Imperial-State-Krone ersetzen, ein leichteres Modell (rund ein Kilo), das 1838 für die Krönung Königin Victorias angefertigt wurde. Diese Krone präsentiert trotz ihres geringeren Ge­wichts noch kostbarere Edelsteine, darunter den Rubin des Schwarzen Prinzen und den Diamanten Cullinan II.

Was haben die Schotten mit dem Thron zu tun?

Der Stuhl, auf dem König Charles III. Platz nehmen wird, um die Insignien seiner Herrschaft zu empfangen, ist ein älteres Möbelstück mit allerlei abgestoßenen Kanten. Edward I. (nicht mit Edward dem Bekenner zu verwechseln) soll Ende des 13. Jahrhunderts den Auftrag gegeben haben, einen Krönungsstuhl zu tischlern, der unter der Sitzfläche einen großen Sandsteinblock beherbergen kann – den „Stone of Scone“, den Krönungsstein der schottischen Könige, den die Engländer damals gerade den Schotten abgejagt hatten. Der Stein, in den ein schlichtes Kreuz gemeißelt ist, soll der Legende nach aus dem Heiligen Land stammen; Geologen haben allerdings mittlerweile festgestellt, dass diese Art von Sandstein in Israel unbekannt ist, während sie in der Gegend um Perth nördlich von Edinburgh sehr häufig vorkommt. 1996 ist der Stein im Auftrag der britischen Regierung an die Schotten zurückgegeben worden, um de­ren nationale Aufwallungen zu besänftigen – gebunden an das Versprechen, ihn zur nächsten Krönung eines britischen Monarchen wieder nach London zu bringen. Noch ist er dort nicht eingetroffen.

Wer kommt alles?

Eingeladen sind 2000 Gäste, sehr viel weniger als bei der Krönung von Königin Elisabeth II., bei der es noch 8000 waren. Neben der engen Familie kommen auch Verwandte aus Deutschland, die über den verstorbenen Prinz Philip zur Familie gehören. Anreisen werden auch die niederländischen, spanischen, japanischen und jordanischen Königspaare sowie die Thronfolger von Dänemark und Norwegen und für Deutschland Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ebenso zu den Gästen gehört der frühere Mann von Königin Camilla, Andrew Parker Bowles, der bereits als Page an der Krönung von Elisabeth II. 1953 teilnahm.