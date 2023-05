König Charles III. wird in der Westminster Abbey in London gekrönt. Bild: AFP

„Ich bin gekommen, um zu dienen, nicht, um bedient zu werden.“ Dieses Versprechen, das Charles III. ganz zu Beginn seines Krönungsgottesdienstes dem jüngsten Chorknaben gegenüber gegeben hat, erfüllte der König während der gesamten zwei Stunden dauernden Krönungszeremonie. In diesem Ritual in der Londoner Westminster-Abtei wurde am Samstagvormittag kein unbekümmerter Herrscher gekrönt, sondern ein im Alter fortgeschrittener Monarch an der Seite seiner Gemahlin, der manchmal ein verwundertes Lächeln im Mundwinkel zeigte, meist aber selbst sichtlich unter dem Eindruck des Gewichts der Würde stand, die er seit dem Tod seiner Mutter verkörpert und weiter verkörpern muss.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

Und anders als bei der Krönung von Elisabeth II. vor 70 Jahren war der festliche Akt dieses Mal weniger von Jugend und Hoffnung als von festlicher Nachdenklichkeit und Melancholie bestimmt. Das fing schon beim Wetter an. Auch an Elisabeths Krönungstag hatte es geregnet, aber an diesem Samstag zogen die tiefen grauen Wolken mit ihrem schrägen Regen so gleichmäßig und anhaltend über die Paradestrecke in der Londoner Innenstadt, dass sie allmählich den Optimismus durchnässten, es werde sich schon noch die Sonne zeigen.

Die St.-Edwards-Krone wiegt zwei Kilo

Der Krönungsgottesdienst für Charles enthielt um den mittelalterlichen Ritus herum zahlreiche Symbole und Gesten, die den Willen des Königs demonstrieren sollten, ein moderner, zeitgemäßer Monarch zu sein. Angefangen von der neuen Krönungshymne, die der Musical-Komponist Andrew Lloyd Webber verfasste, über die Bestimmung, dass vier Lords des Oberhauses, die anderen Religionen als dem anglikanischen Christentum angehören, die Regalien, also Sporen, Armbänder und andere Zeichen der königlichen Würde präsentierten, bis hin zu dem Aufruf des Erzbischofs an alle Anwesenden in der Kathedrale und alle Bewohner der königlichen Reiche, ihm Gefolgschaft zu leisten.

Der König wirkte geradezu zart und fragil unter dem Gewicht der goldenen St.-Edwards-Krone, die ihm Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, langsam auf sein Haupt herabließ und mit beiden Händen einige Male hin- und herrückte, bevor er sich zu Charles herabbeugte, um sich kurz zu vergewissern, dass das zwei Kilo wiegende Prunkstück auch richtig sitze. Und schon zuvor, bei der königlichen Eidesleistung, erweckte der Monarch den Eindruck, als sei er nicht immer ganz orientiert über die Reihenfolge der Formulierungen, die ihm auf Karteikarten zum Ablesen vorgehalten wurden.

Der heiligste Akt und demütigste Moment der Zeremonie bestand aus der Salbung, die sich hinter von Gardesoldaten herangebrachten und gehaltenen Paravents vor dem Hochaltar vollzog. Der König wurde zuvor bis auf Hemd und Hose seiner Staatsgewänder entkleidet und hinter dem Sichtschutz vom Erzbischof mit heiligem, in Jerusalem gewonnenen Olivenöl auf Kopf, Brust und Händen gesalbt. Nachdem die Soldaten ihre gesenkten Köpfe gehoben und den bestickten Schirm hinweggetragen hatten, erschien Charles wieder, im schlichten Hemd knieend vor dem Hochaltar. Erst dann wurden ihm die Krönungsgewänder angelegt. Sein Sohn, Prinz William, half ihm, die Schließe der goldenen Tunika zuzuhaken. Der Thronfolger huldigte später auch als erster und einziger „Lehensmann“ dem König, sprach die vorgeschriebenen Worte, mit „Leib und Leben“ zu dienen und gab dann dem Vater einen Kuss auf die Wange.