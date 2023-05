Aktualisiert am

In einem Interview sagt Prinzessin Anne, sie erwarte keine großen Veränderungen in der Institution unter der Herrschaft ihres Bruders, König Charles III. Eine Verschlankung der Monarchie lehnt sie ab.

Prinzessin Anne bei einem Empfang in Windsor Bild: dpa

Prinzessin Anne hält eine Verschlankung der britischen Monarchie für keine gute Idee. In einem am Montagabend ausgestrahlten Interview mit dem kanadischen öffentlichen Kanal CBC erklärte sie, ihre Familie sei sowieso schon ausgedünnt. „Ich glaube, die ‚abgespeckte' (Idee) wurde zu einem Zeitpunkt ausgesprochen, als mehr Menschen da waren“, sagte die einzige Schwester von König Charles III. vor seiner Krönung am Wochenende.

„Es klingt für mich nach keiner guten Idee, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was wir sonst noch tun können“, antwortete die 72-Jährige auf die Frage, wie die Monarchie modernisiert werden könnte. Sie ergänzte, dass sie mit keinen großen Veränderungen in der Institution unter König Charles rechne.

„Ich würde gerne betonen, dass die Monarchie zusammen mit der Verfassung einen Grad an langfristiger Stabilität bietet. Es ist tatsächlich recht schwierig, das auf andere Weise zu bekommen“, sagte Prinzessin Anne, um die Vorteile gegenüber den Kanadiern anzupreisen.

54 Prozent der Kanadier denken laut einer vor Kurzem durchgeführten Ipsos-Umfrage, ihr Land solle die formelle Verbindung mit der Monarchie beenden. Acht von zehn Kanadiern hießen Königin Elisabeth II. gut, doch nur 56 Prozent glauben, dass ihr Sohn Charles als König gute Arbeit leisten wird.