Das Pferd mit dem Namen Noble soll auch an der Krönungsprozession am 6. Mai teilnehmen. Es ist ein Geschenk der kanadischen „Mounties“.

Noble heißt das neue Pferd von König Charles III. Die sieben Jahre alte schwarze Stute wurden dem Monarchen am Freitag auf Schloss Windsor anlässlich seiner Ernennung zum Oberkommissar ehrenhalber von einer Abordnung der „Mounties“ überreicht, der kanadischen Nationalpolizei. Das Tier soll auch an der Prozession zur Krönung von Charles und Königsgemahlin Camilla in London am 6. Mai teilnehmen.

Außerdem erhielt der 74-Jährige bei der kurzen Zeremonie ein Gedenkschwert, das an die Gründung der Royal Canadian Mounted Police vor 150 Jahren sowie an die Krönung erinnert. Charles ist auch Staatsoberhaupt von Kanada, das einst zum britischen Empire gehörte.

Superintendent Kevin Fahey beschrieb das Pferd als „ungemein kühn“ und „sehr ruhig“. Das Tier sei wegen Auftreten und Statur ausgewählt worden. Es gehörte zuvor zur Spezialeinheit The Musical Ride, die Formationen und Übungen mit Musik vorführt.

Charles hatte die Ställe der Nationalpolizei bei einer Reise im Mai 2022 noch als Thronfolger besucht. „Wir haben Seiner Majestät zwei Pferde gezeigt, und er sagte: ,Sie sind recht groß'“, sagte Fahey. Daraufhin habe man nach einem etwas kleineren Pferd Ausschau gehalten und schließlich Noble gewählt. Die Stute ersetzt George, der 2009 der Queen geschenkt worden war.

„Mounties“ – der Name leitet sich nicht vom Wort „mountain“ (Berg), sondern von „mounted“ (beritten) ab – nehmen seit 1911 an britischen Krönungen teil. Der kanadische Hochkommissar in Großbritannien, Ralph Goodale, sagte, die Zeremonie auf Schloss Windsor spiegele die engen Verbindungen der königlichen Familie zu Kanada wider.