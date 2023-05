Eine Fußgängerin, die von einem Polizeimotorrad aus der Fahrzeugeskorte von Herzogin Sophie erfasst wurde, liegt im Koma. Das berichtete die BBC in der Nacht zum Samstag unter Berufung auf Familienmitglieder der 81-Jährigen.

Die Seniorin hatte bei dem Unfall am Mittwoch an einer Kreuzung in London schwere Verletzungen erlitten und war in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Palast hatte zuvor mitgeteilt, die Herzogin sei „von Herzen in Gedanken und Gebeten bei der verletzten Dame und ihrer Familie“. Die Frau von König Charles jüngstem Bruder Prinz Edward dankte zudem den Rettungskräften für ihren schnellen Einsatz.

Unterdessen hat der Kensington-Palast einen Image-Film von der Krönung Charles' aus der Sicht von Thronfolger Prinz William veröffentlicht. In dem knapp fünfminütigen Video sind Szenen vom Krönungswochenende zu sehen, teils von den öffentlichen Programmpunkten, teils von den Vorbereitungen und Empfängen hinter den Kulissen. Der Kensington-Palast ist die Residenz von William (40) und seiner Frau Kate (41), die seit dem Tod von Queen Elisabeth II. im vergangenen Jahr die Titel Prinz und Prinzessin von Wales tragen.

Im Zentrum des Videos stehen aber nicht König Charles, seine Frau Königin Camilla (75) und deren Krönung, sondern die Aktivitäten von William, Kate und deren Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Zu sehen ist die Familie etwa im Palast, während der Parade durch die Stadt, beim Krönungskonzert in Windsor und beim ehrenamtlichen Einsatz für eine Pfadfindergruppe am Krönungsfeiertag.

Unterlegt sind die Szenen mit teils dramatischer Musik, die etwas im Kontrast zu den beschaulichen Tätigkeiten der Royals stehen. Immer wieder werden auch kurze Wortbeiträge von William eingespielt, beispielsweise sein Treueschwur an seinen Vater bei der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey.