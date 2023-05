Am Samstag feiert Großbritannien die Krönung seines neuen Staatsoberhaupts. In den Bänken der Westminster Abbey wird neben anderen Prominenten auch Grammy-Preisträger Lionel Richie sitzen.

Lionel Richie, hier auf einer Gala am 3. Februar 2023 in Los Angeles, wird beim Krönungskonzert auf dem Gelände von Schloss Windsor auftreten. Bild: Reuters

US-Popstar Lionel Richie gehört zu den Prominenten, die eine der begehrten Einladungen zur Krönung des britischen Königs Charles III. ergattert haben. Wie der Buckingham-Palast am Montag mitteilte, wird der Dreiundsiebzigjährige an der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey am Samstag teilnehmen. Einen Tag später tritt Richie neben anderen Stars bei einem Konzert aus Anlass der Krönung auf dem Gelände von Schloss Windsor auf.

Richie ist seit 2019 Botschafter von Charles' Wohltätigkeitsstiftung Prince's Trust, die sich um bedürftige Jugendliche und junge Leute kümmert. Der vierfache Grammy-Preisträger hat in seiner Karriere mehr als 125 Millionen Alben verkauft.

Mehr zum Thema 1/

Die vollständige Gästeliste der Krönungsfeierlichkeiten am 6. Mai wurde bislang nicht veröffentlicht. Dem am Montag bekannt gegebenen Auszug zufolge sind jedoch auch der Herausgeber der britischen „Vogue", der Leadsänger der Band Stereophonics; Kelly Jones, sowie der für seine Fernsehsendung „The Repair Shop" bekannte Moderator Jay Blades unter den Gästen.

Berichten zufolge hat Charles III. seine Gästeliste „meritokratisch und nicht aristokratisch" zusammengestellt – die Gäste wurden demnach mehr nach ihren Verdiensten als nach ihrer Abstammung ausgewählt. Statt 8000 Gästen wie bei der Krönung von Elizabeth II. im Jahr 1953 werden lediglich rund 2000 Gäste an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teilnehmen.