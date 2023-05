„Lass Blumen sprechen“ – nach diesem Motto scheinen die Damen rund um den britischen König Charles III. ihre Outfits für dessen Krönung ausgewählt zu haben. Königin Camilla trug bei der Zeremonie am Samstag ein elfenbeinfarbenes Kleid des britischen Designers Bruce Oldfield, das mit „Girlanden abstrakter Wildblumen von Feldern und Hecken“ bestickt war, wie der Palast mitteilte. Dazu gehörten schlichte Blumen wie Gänseblümchen und Vergissmeinnicht.

Oldfield hat früher Dutzende Outfits für Charles' erste Frau Prinzessin Diana entworfen. Einige der Roben erlangten Kultstatus. Mittlerweile gehört der Brite zu den Lieblingsmodeschöpfern von Camilla, er entwarf auch das elegante schwarze Abendkleid, das sie im März bei ihrem Staatsbesuch in Deutschland trug.

Catherine, die Frau von Charles' älterem Sohn, Thronfolger Prinz William, erschien zu der Zeremonie mit einem Kopfschmuck in Form eines Blumenkranzes. Das glanzvolle Stück wurde nach einem Design von Jess Collett und Alexander McQueen angefertigt.

Auch in Kates Kleid, einer elfenbeinfarbenen Alexander-McQueen-Robe aus Seidenkrepp, wurde das Blumen-Thema aufgegriffen. Es ist bestickt mit Mustern in Form von Rosen, Disteln, Narzissen und Klee und damit den vier Blumen, die die vier Nationen des Vereinigten Königreichs repräsentieren. Dazu trug Catherine Ohrringe mit Diamanten und Perlen, die einst Prinzessin Diana, der verstorbenen Mutter ihres Mannes, gehörten.

Das Blumen-Motiv fand sich auch bei Kates Tochter Prinzessin Charlotte wieder. Die Achtjährige trug zu ihrem knielangen weißen Kleid wie ihre Mutter einen Kopfschmuck in Form eines Blumenkranzes, der ebenfalls von Alexander McQueen entworfen wurde.

Bereits jetzt debattieren die Briten darüber, wer das beste Outfit des Tages trug. So ist sich Guardian-Reporterin Jess Cartner-Morley sicher, dass Schwertträgerin Penny Mordaunt allen die Show gestohlen hat. Die britische Politikerin erschien zur Krönung in einem blauen Kleid, das an eine römische Robe erinnert. Auch sie greift das Blumen-Motto auf: Ihren Haarschmuck und ihr Kleid schmücken goldene Verzierungen in Form eines Olivenzweiges.

Das Blumen-Thema passt zu Charles III., der sich schon seit langem für den Naturschutz einsetzt. Zur Feier seiner Krönung wurden 200.000 Päckchen mit Wildblumen-Samen an Grundschulen im Vereinigten Königreich geschickt. Auf diese Weise sollen die Kinder für mehr Grün sorgen und die Liebe zur Natur pflegen.