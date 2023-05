Der Erzbischof von Canterbury hat die bevorstehende Krönung von König Charles III. als Symbol des modernen Großbritannien gelobt. Die Zeremonie am Samstag in London diene als „kraftvolle Reflexion und Feier dessen, wer wir heute sind, in all unserer wunderbaren Vielfalt“, sagte Justin Welby in einer am Freitagabend veröffentlichten Botschaft. Er wird den Gottesdienst in der Westminster Abbey leiten sowie Charles und Queen Camilla salben und krönen.





Die Krönung werde „schön, fröhlich und historisch“ werden, sagte das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche. Welby zeigte sich überzeugt, dass die Menschen von der „Majestät und dem heiligen Wunder“ des Gottesdienstes beeindruckt sein würden. Er hoffe aber auch, dass sie „alte Weisheit und neue Hoffnung“ finden. Erstmals werden auch Vertreter anderer Religionen bei der Krönung eine wichtige Rolle spielen und auch weibliche Bischöfe dabei sein.





Premierminister Rishi Sunak sagte, die Zeremonie werde nicht nur ein Spektakel, sondern „stolzer Ausdruck“ der britischen Geschichte und „Moment außergewöhnlichen nationalen Stolzes“ sein. Die Krönung sei eine Möglichkeit für „Hoffnung und Optimismus“. „Kein anderes Land könnte ein so schillerndes Schauspiel bieten – die Prozessionen, der Prunk, die Zeremonien und Straßenfeste“, sagte der konservative Politiker. „Es ist eine anschauliche Demonstration des modernen Charakters unseres Landes und ein geschätztes Ritual, durch das eine neue Ära geboren wird.“