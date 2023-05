„We want the Queen“

„We want the Queen“ :

„We want the Queen“ : So erlebte König Charles III. einst die Krönung seiner Mutter

Bei der Krönung seiner Mutter am 2. Juni 1953: Prinz Charles langweilt sich in der Westminster Abbey mit seiner Großmutter, die später „Queen Mum“ genannt wurde, und seiner Tante, Prinzessin Margaret. Bild: AFP

Für Charles war es ein merkwürdiger Tag, der ziemlich eklig für ihn begann, wie er sich noch Jahrzehnte später erinnern sollte. Der Palastfriseur hatte ihm einen viel zu kurzen Haarschnitt verpasst und, um das ein wenig zu kaschieren, eine klebrige Pampe auf den Kopf geschmiert. Was der Tag noch bringen sollte, ahnte der kleine Prinz durchaus. Er war zwar erst viereinhalb, doch hatte seine Mutter nach längerem Zögern schließlich entschieden, dass er alt genug sei, an ihrer gut drei Stunden dauernden Krönung teilzunehmen. Allerdings nur als Zuschauer und aus der Distanz. Und wie so oft an der Seite seiner Großmutter, die überhaupt viel mehr Zeit mit ihrem Enkel verbrachte als Charles’ Mutter, die junge Königin.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Elisabeth war schon fast 16 Monate Königin, als sie am 2. Juni 1953 in der Westminster-Abtei endlich gekrönt wurde. Es war die erste Krönung, die ganz gefilmt wurde. Bis auf Charles’ Schwester Anne, damals knapp drei Jahre alt, war die gesamte Königsfamilie anwesend. Der kleine Thronfolger saß in der königlichen Loge zwischen der Königinmutter und seiner Tante, Prinzessin Margaret. Eigens für den Tag war auch für ihn von Norman Hartnell ein weißer Anzug angefertigt worden, mit Rüschen am Hals und an den Ärmeln. Und Charles hatte auch eine eigene Einladung bekommen, von der Illustratorin Joan Hassall nur für ihn angefertigt. Darauf zu sehen ein Löwe, als Symbol für England, mit einer Krone auf dem Haupt, und ein Einhorn (für Schottland). Dazu Soldaten mit Bärenfell­mützen, die zu einer Fanfare aufspielen.