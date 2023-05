Am Tag nach der Königs­krönung ist London heiter; Sonnenschein lässt den grünen Rasen in Parks und Anlagen leuchten, die rot-weiß-blauen Wimpel flattern, am Grosvenor Place wird zwischen aufwendigen Blumengestecken schon um die Mittagszeit Champagner ausgeschenkt. Die Heiterkeit speist sich aus Stolz und Erleichterung. Der Stolz hat mit der überwäl­tigenden Show des Vortags zu tun, die so viele Mitwirkende hatte, nicht nur das Königspaar, die Hofbeamten, die An­glikanische Kirche, sondern auch die Politik, die Armee, Repräsentanten des Com­monwealth, Freiwillige aller möglichen Wohltätigkeitsorganisationen. Und alle Anhänger, die sich zur Feier des Ta­ges selbst mit Papier- und aufblasbaren Plastikkronen ausstaffierten oder Uni­on-Jack-Fähnchen in den Briefschlitz ihrer Haustür steckten. Eigentlich sogar alle britischen Steuerzahler (also selbst die ansässigen Ausländer), die zwei oder vier Pfund ihres Jahressteueraufkommens für diese Krönungsfeier beigesteuert haben.

Die Erleichterung herrscht darüber, dass alles gut gegangen ist; dass außer gelegentlichem unsicheren Zögern weder der Hauptfigur noch anderen wichtigen Mitwirkenden ein schwerer Fauxpas un­terlief. Es ist die Erleichterung, die Charles III. am Ende des Krönungstags selbst im Gesicht trug, nachdem er sich eigentlich mit Königin Ca­milla auf dem Balkon des Buckingham-Palasts schon von der winkenden und jubelnden Menge verabschiedet hatte, dann aber nochmals umkehrte, an die Brüstung trat und noch einmal lächelnd zurückwinkte.