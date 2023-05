Die dreitägigen Feierlichkeiten zur Krönung von König Charles III. und Königin Camilla sind in Groß­britannien mit zahlreichen Aktionen zur Würdigung ehrenamtlichen gesellschaftlichen Engagements zu Ende gegangen – und mit einem Streit darüber, ob das Vorgehen der Londoner Polizei gegen anti-monarchistische Demonstranten verhältnismäßig war oder nicht.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland. Folgen Ich folge

König und Königin dankten über Twitter „auf das Ernsthafteste und von Herzen all jenen, die geholfen haben“, die ­Krönung zu „einem solch besonderen Ereignis“ zu machen. Das gelte sowohl für jene, die an den Vorbeitungen der Feierlichkeiten in London und Windsor und anderswo beteiligt gewesen seien, als auch für jene, die sich an den Feiern beteiligt hätten, ob zu Hause, auf Straßenfesten oder durch Freiwilligendienste in ihrer Gegend.

Diese Unterstützung und Ermutigung, sowie die auf so vielfältige Art und Weise zu bemerkende Freundlichkeit seien „das größtmögliche Krönungs­geschenk“ gewesen, schrieben Charles und Camilla. Sie knüpften daran die Ankündigung, ihr Leben jetzt neuerlich dem Dienst für die Menschen im Vereinigten Königreich und im Commonwealth widmen zu wollen.

Der Buckingham-Palast veröffentlichte zusammen mit dieser Botschaft die offiziellen Krönungsfotos des Fotografen Hugo Burnand, die König und Königin einzeln und als Paar sowie in einer Gruppenaufnahme mit den „arbeitenden Mitgliedern“ der königlichen Familie zeigen. Diese Mitglieder übernehmen Schirmherrschaften, unterstützen Wohltätigkeitsorganisationen oder treten bei allerlei Einweihungsfeiern auf. Nicht mehr zu ­diesem Kreis zählen Charles’ Bruder Andrew, Duke of York, und sein Sohn Harry, Duke of Sussex.

Londoner Polizei entschuldigt sich

Am Montag nahmen einige dieser „work­ing Royals“ teil an Aktionen zur Würdigung ehrenamtlicher Helfer, die überall in Großbritannien stattfanden. Der jüngste Bruder des Königs, Edward, Duke of Edinburgh, besuchte mit seiner Frau Sophie ein Ausbildungszentrum für Blindenhunde; der Prince of Wales nahm mit der ganzen Familie am Tages­programm einer Pfadfindergruppe teil.

Die Londoner Polizei entschuldigte sich unterdessen für die Festnahme einzelner Demonstranten der Protestorganisation „Republic“, die sie unter dem Verdacht festgesetzt hatte, die Betreffenden wollten sich an Stellen anbinden oder anketten, wo sie die Krönungsfeierlichkeiten stören könnten. Die Festgenommenen konnten jedoch glaubhaft machen, dass die Bänder, die sie bei sich hatten, dazu dienen sollten, Protestplakate zu fixieren.

Mehr zum Thema 1/

Die oppositionelle Labour-Partei stellte am Dienstag in Aussicht, sie werde die Polizeibefugnisse überprüfen, falls sie nach den nächsten Unterhauswahlen die Regierung stelle. Labour hatte das Gesetz zur öffentlichen Ordnung abgelehnt, als es im Parlament beschlossen wurde. Es gibt der Polizei die Möglichkeit, Personen schon dann festzunehmen, wenn die Mutmaßung besteht, sie könnten sich auf Straßen oder an Gebäuden fixieren und damit die öffentliche Ordnung ernsthaft stören. Ein Parteisprecher sagte, Labour sei nach wie vor der Ansicht, dass Befugnisse wie das anlasslose Durchsuchen von Personen nicht richtig seien.

Der britische Premierminister Rishi Sunak verteidigte hingegen die Gesetze und das Vorgehen der Polizei, die ins­gesamt 64 Festnahmen am Krönungs­wochenende mit Bezug auf vermutete ­Störungen meldete. Die Polizei operiere unabhängig von der Regierung und treffe ihre Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen. Sunak sagte, er sei dankbar, dass das Wochenende so erfolgreich und sicher verlaufen sei. Der frühere konser­vative Minister David Davis, der schon im Parlament gegen das Gesetz gestimmt hatte, erneuerte hingegen seine Kritik: Die Bestimmungen seien zu grob und zu weit. Auch der Chef der Polizei von Manchester kritisierte das neue Ordnungsrecht scharf.