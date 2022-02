Urteil gegen Geistlichen : „Die Opferzeuginnen verdienen unser aller Respekt“

Das Landgericht Köln hat den katholischen Priester Hans-Bernhard Ue. wegen sexuellen Missbrauchs von acht Kindern und einer Jugendlichen in weit mehr als hundert Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Die Zweite Große Strafkammer blieb damit am Freitag nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die auf 13 Jahre Haft plädiert hatte. Der 70 Jahre alte Geistliche habe sich als „pädophiler Serientäter“ erwiesen, der sich von 1979 bis 2019 und damit über mehr als 40 Jahre unter Ausnutzung seiner Stellung als Priester, Patenonkel oder Ersatzvater das Vertrauen von Kindern und Eltern erschlichen habe, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann in der fast drei Stunden dauernden mündlichen Urteilsbegründung.

An die Opferzeuginnen und andere Betroffene im Zuschauerraum gewandt, die sich zum Teil erst während der Hauptverhandlung zu erkennen gegeben hatten, sagte Kaufmann, sie verdienten „unser aller Respekt“. Trotz immenser psychischer Belastungen durch die Missbrauchstaten hätten sich die jungen Frauen nach bestem Wissen und Gewissen und in einer „beeindruckenden Ehrlichkeit“ der Hauptverhandlung gestellt. Sie seien die „Heldinnen des Verfahrens“. Drei der Betroffenen sprach das Gericht auf Antrag Schmerzensgeld von insgesamt 50.000 Euro zu. Das Urteil ist noch nichts rechtskräftig, da der Geist­liche binnen einer Woche Revision einlegen kann. (Aktenzeichen 102 KLs 17/20)

Der Wahlverteidiger des Geistlichen, Rüdiger Deckers, hatte zuvor beantragt, die Forderungen nach Schmerzensgeld abzuweisen. Kaufmann wies nicht nur dieses Begehren zurück, sondern bezichtige Deckers in Abwesenheit auch, die Familie eine Opferzeugin mittels einer „perfiden Warnung“ telefonisch eingeschüchtert und mit seiner Verteidigungstaktik die Betroffenen „verhöhnt“ zu haben. Außerdem erwähnte Kaufmann, dass Deckers in seiner ersten Stellungnahme aussagepsychologische Gutachten über die Opferzeuginnen verlangt hatte und die „false-memory“-Theorie ins Feld geführt hatte.

Tatsächlich hatte der Priester das Gericht mit Unterstützung seines Wahlverteidigers in den ersten 20 Tagen der Hauptverhandlung immer wieder und so lange „dreist ins Gesicht“ belogen, bis seine Aussagen durch die Zeuginnen eindeutig widerlegt werden konnten. Die Kammer habe sich gefühlt wie „Brüder im Nebel“, sagte Kaufmann in Anspielung auf ein Geheimdossier, das der verstorbene Kölner Erzbischof Meisner („Nichts geahnt, nichts gewusst“) über Pädokriminelle wie Ue. angelegt hatte.

„Meister der Manipulation“

Die Frauen wiederum hatten vor Gericht nicht nur die an Perversität kaum zu überbietenden Handlungen geschildert, die Ue. an ihnen verübt hatte. Kaufmann sprach in der Urteilsbegründung auch ausführlich über die zum Teil zerstörerischen Auswirkungen, die der Missbrauch bei allen hinterlassen hat – einschließlich der Scham, sich nicht rechtzeitig offenbart zu haben, wodurch möglicherweise weiteres Leid hätte verhindert werden können. Der Priester, der sich unter anderem über Jahre an drei Nichten vergangen hatte, folgte der Urteilsverkündung ohne jede äußerliche Regung – und das selbst dann, als ihm der Richter die Urheberschaft von zwei Abtreibungen und den Missbrauch des Beichtsakraments vorhielt. Zwei der Nichten verlasen im Anschluss kurze Stellungnahmen, in denen sie Opfer sexueller Gewalt aufriefen, Anzeige zu erstatten und dadurch die Macht der Täter zu brechen.

Ausführlich ging Kaufmann auch auf die Frage ein, wie es hatte geschehen können, dass Ue. über mehr als vier Jahrzehnte hinweg nicht so auffällig geworden war, dass die Justiz seinem Treiben einen Riegel vorschieben konnte. Der Richter schilderte den Täter als einen „Meister der Manipulation“, der seine Opfer getäuscht und eingeschüchtert habe. Eingebettet gewesen sei der Missbrauch in ein Milieu, in dem dem Priestern großes Vertrauen entgegengebracht worden sei – bis dahin, dass die Mädchen alleine oder zu zweit zum Teil über lange Zeiträume hinweg bei dem Priester übernachtet hätten. Immer wieder, so Kaufmann, habe Ue. auch die soziale und emotionale Notlage von Kindern und deren Eltern ausgenutzt.