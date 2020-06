Aktualisiert am

Prozess in Lübeck : Studentin verschleppt – Zwölf Jahre Haft wegen versuchten Mordes

Er zerrte eine Studentin in seinen Transporter, vergewaltigte sie und legte sie gefesselt und geknebelt auf einen Feldweg. Der 43 Jahre alte Mann wurde nun zu zwölf Jahren Haft wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung verurteilt.

Die Verteidigung des Angeklagten kündigte an, in Revision zu gehen. Der Mann wurde wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Freiheitsberaubung verurteilt.

Im Prozess um die Entführung und Vergewaltigung einer Studentin hat das Landgericht Lübeck den Angeklagten zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht befand den 43 Jahre alten Türken am Freitag des versuchten Mordes, der Vergewaltigung und der Freiheitsberaubung für schuldig.

Der Mann hatte die Medizinstudentin nach Auffassung des Gerichts im Oktober 2019 nach einer Party in seinen Transporter gezerrt und vergewaltigt. Anschließend ließ er sie gefesselt und geknebelt auf einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen im Kreis Stormarn zurück, was als Mordversuch gewertet wurde. Die Verteidigerin kündigte Revision an.