Aktualisiert am

In Kopenhagen

In Kopenhagen :

In Kopenhagen : Zweite Explosion binnen vier Tagen

Vor einer Polizeiwache im Stadtteil Nörrebro ist es am Samstag in Kopenhagen zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht einen Mann, der vom Ort des Geschehens weggerannt ist.

Dänische Polizeibeamte sichern an der Polizeistation Spuren. Bild: dpa

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen hat es am Samstag zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen eine Explosion vor einer öffentlichen Einrichtung gegeben. Bei der Detonation am Morgen vor einer Polizeiwache im Stadtteil Nörrebro sei niemand verletzt worden, sagte Chefinspektor Jörgen Bergen Skov. Die Polizei suche einen Mann, der vom Ort des Geschehens weggerannt sei.

Am Dienstag war bei einer Explosion vor einem Finanzamt in Kopenhagen eine Person leicht verletzt worden. Hier hatte die Polizei von einem gezielten Angriff gesprochen. Darum handele es sich auch bei dem Vorfall vom Samstag, sagte Skov. „Dies war kein Unfall, sondern eine absichtliche Tat.“

Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Explosionen gebe es nicht, sagte Skov. Es seien Angriffe auf Gebäude gewesen, nicht auf Menschen. Über die Motive könne man noch nichts sagen.