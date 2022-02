Zweifel an Bushido-Aussage : Keine Gewalt, sondern „Schmatzgeräusche“?

Der Prozess gegen Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder in Berlin könnte vor einer entscheidenden Wendung stehen: Der „Stern“ hat an diesem Mittwoch einen Bericht veröffentlicht, der die Glaubwürdigkeit des Rappers Bushido massiv infrage stellt. Der Musiker ist in dem Prozess Nebenkläger und wichtigster Zeuge – die Straftaten, die den Abou-Chakers vorgeworfen werden, sollen zu seinem Nachteil verübt worden sein. Zentral ist in der Anklageschrift ein Treffen am 18. Januar 2018 in Berlin. Der Rapper wollte sich zu dieser Zeit von seinem langjährigen Manager Abou-Chaker trennen, seiner Darstellung nach wollte Abou-Chaker das nicht zulassen. Deswegen sei er am 18. Januar bei einem Treffen im Büro von Abou-Chaker und dessen Brüdern eingesperrt, beschimpft, bedroht und auch verletzt worden.

Vor Gericht und bei der Polizei hat Bushido sehr detailliert über dieses Treffen gesprochen. Als er das Zimmer betreten habe, soll Arafat Abou-Chaker demnach hinter ihm die Tür zugeschlossen haben, dann soll einer der anderen Abou-Chaker-Brüder gesagt haben: „So du Bastard! Du wirst hier erst wieder lebendig rauskommen, wenn du uns die Wahrheit gesagt hast!“ Im Laufe des Gespräches habe ihm Arafat Abou-Chaker dann eine Wasserflasche ins Gesicht geschlagen und einen Stuhl nach ihm geworfen. Erst nach viereinhalb Stunden habe er das Büro wieder verlassen dürfen.

Dem „Stern“ liegt jetzt eine Tonaufnahme vor, die bei diesem Treffen illegal erstellt worden sein soll – und die den Ablauf dem Bericht zufolge vollkommen anders darstellt: Am Anfang des Treffens hätten sich alle freundlich begrüßt. Der Bruder, der Bushido angeblich direkt zu Beginn bedroht haben soll, habe sich erst nach sechs Minuten mit einer kurzen Nachfrage zu Wort gemeldet, die niemand beachtet habe. Die von Bushido zitierte Drohung sei auf der gesamten Aufnahme nicht zu hören. Nach einer halben Stunde sei dafür plötzlich die Tür aufgegangen und der Kellner des Cafés, das neben dem Büro liegt, in den Raum gekommen – vorher oder nachher seien keine „Abschließgeräusche“ zu hören gewesen. Auch eine Drohung von Arafat Abou-Chaker, die Bushido wörtlich zitiert hatte, sei auf dem Band nicht zu hören – genauso wenig wie die beschriebenen Gewaltausbrüche.

Illegale Aufnahmen sind keine Seltenheit

In den Raum sei dann noch ein gemeinsamer Freund von Bushido und Abou-Chaker gekommen, mit dem sich Abou-Chaker angebrüllt habe: Der Clanchef habe dem alten Freund vorgeworfen, seine Stelle als Beschützer von Bushido einnehmen zu wollen. Nachdem der Freund das Büro verlassen hatte, habe das Treffen zwischen Bushido und den Abou-Chakers harmonisch und „mit Schmatzgeräuschen“ geendet – nach knapp zwei Stunden, nicht nach viereinhalb. Abou-Chaker soll Bushido auf der Aufnahme seinen „Lebensfreund“ und Bruder“ nennen.

Mehr zum Thema 1/

Dass es in der Berliner Unterwelt üblich ist, Gespräche heimlich aufzuzeichnen, ist spätestens bekannt, seit auf einem von der Polizei beschlagnahmten Mobiltelefon von Arafat Abou-Chaker etliche solcher Aufnahmen gefunden wurden. Die entscheidende Frage ist jetzt: Kann die Aufnahme von dem Treffen am 18. Januar manipuliert worden sein? Der „Stern“ schreibt, dass „einer der renommiertesten Forensiker für Audioaufnahmen in Deutschland“ die Aufnahme eingehend untersucht habe – und keinerlei Indizien dafür gefunden habe, „dass hier etwas herausgenommen oder hinzugefügt wurde“.

Abou-Chaker und Bushido haben auf Anfragen zu dem Artikel nicht reagiert. Vor Gericht dürfen solche illegal erstellten Aufnahmen eigentlich nicht verwendet werden. Den „Stern“-Bericht wird der Richter allerdings kaum ignorieren können. Die Ermittler kannten die Aufnahme vom 18. Januar dem Bericht zufolge bislang selbst nicht – sonst hätten sie wahrscheinlich keinen Großprozess auf der Grundlage der Glaubwürdigkeit von Bushido aufgebaut.