Aktualisiert am

Schweden : Zwei Verletzte durch Schüsse in Einkaufszentrum

Der mutmaßliche Schütze wurde laut Polizeiangaben festgenommen. Der Zustand einer Frau sei ernst, so die Gesundheitsbehörden. Ein weiterer Mann wurde bei den Schüssen im Einkaufszentrum in Malmö verletzt.

Polizisten sperren den Bereich vor dem Emporia-Einkaufszentrum in Malmö. Bild: dpa

Bei Schüssen in einem Einkaufszentrum in der südschwedischen Stadt Malmö sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde der mutmaßliche Schütze festgenommen. Nähere Angaben zur Person oder zum Motiv für die Schüsse wurden zunächst nicht gemacht. „Wir glauben, dass die unmittelbare Gefahr vorbei ist“, sagte eine Polizeisprecherin.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden handelte es sich bei den Verletzten um einen Mann und eine Frau. Der Zustand der Frau sei ernst, hieß es.

Örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, ein Mensch habe wahllos auf Menschen in dem Einkaufszentrum Emporia geschossen. Dies wurde von der Polizei nicht bestätigt.

Im Juli waren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, die rund 30 Kilometer von Malmö entfernt ist, drei Menschen bei einem Schusswaffenangriff in einem Einkaufszentrum getötet worden.