Zwei Leichen im Restaurant : Mysteriöse Todesfälle in Stuttgart

In einem Restaurant in Stuttgart fanden Ermittler am Montag zwei tote Männer. Sie gehörten zu den bekanntesten italienischen Gastronomen der Stadt. Die Todesursache wird noch untersucht. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Zwei Rosen liegen auf einem Tisch vor einem Lokal in Stuttgart. Die Polizei fand in dem Gebäude am Montag zwei Leichen. Bild: dpa

Die Kriminalpolizei in Stuttgart muss zwei mysteriöse Todes­fälle im Gastronomiegewerbe von Italienern aufklären. Am Montag waren im ­Keller eines bekannten italienischen Restaurants in der Nähe des Universitätsge­ländes in der Innenstadt zwei 53 Jahre alte Männer tot aufgefunden worden. An ihren Körpern stellten die Kriminalbeamten schwere Verletzungen fest, die sie sich möglicherweise mit Messern oder abge­brochenen Flaschenhälsen zugefügt haben könnten. Bei den Toten soll es sich um den Geschäftsführer des Restaurants handeln und einen engen Geschäftspartner, der mit den Verwandten des Restaurantchefs ­wiederum ein weiteres stadtbekanntes Restaurant betrieben haben soll.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Zur Klärung der genauen Todesum­stände und Todesursachen ordnete die Staatsanwaltschaft die Obduktion der ­Leichen sowie ein toxikologisches Gutachten an, eine Routinemaßnahme, wie es vonseiten der Polizei hieß. Weil der Raum, in dem die beiden Leichen aufgefunden worden waren, offenbar abgeschlossen war, halten die Ermittler es für ausgeschlossen, dass ein Dritter am Tatgeschehen beteiligt gewesen sein könnte. Auch Spekulationen, die Todesfälle könnten auf das Konto der Mafia oder der organisierten Kriminalität (OK) gehen, werden von der Polizei für unwahrscheinlich gehalten. Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass die beiden Männer in einen familiären oder geschäftlichen Streit geraten waren. Parteien und Verbände nutzen das Restaurant gern für Veranstaltungen.

Vor zwölf Jahren, im März 2010, gab es in der baden-württembergischen Landeshauptstadt schon einmal einen aufsehenerregenden Mordfall in der Gastronomieszene von Italienern. Damals wurde der Chef eines anderen italienischen Restaurants, das ebenfalls am Park der Universität liegt, auf offener Straße von einem Mitarbeiter erschossen. Der Täter wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.