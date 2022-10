Kriminalität : Zwei Tote bei Messerangriff in Ludwigshafen

Bei einem Messerangriff sind in Ludwigshafen zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Dienstag. Wie die Rheinpfalz berichtet, hatte ein Beamter am Mittag in Oggersheim einen Mann gestoppt, der mit einem Messer auf einen anderen Mann losgegangen sein soll.

