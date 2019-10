Aktualisiert am

Zwei Polizisten in Triest erschossen

Im Polizeipräsidium : Zwei Polizisten in Triest erschossen

Polizeibeamte vor dem Präsidium in Triest, in dem sich die Schießerei zutrug. Bild: EPA

In der norditalienischen Stadt Triest sind zwei Polizisten laut Medienberichten von einem Kriminellen erschossen worden. Die Beamten starben am Freitag kurz nach einem Angriff im Polizeipräsidium an ihren schweren Verletzungen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Drei weitere Polizisten wurden verletzt, der Täter ist festgenommen.

Nach einem Bericht des „Corriere della Sera“ waren zwei Brüder am Freitagnachmittag als Verdächtige eines Überfalls auf das Polizeipräsidium gebracht worden. Einer der beiden habe darum gebeten, zur Toilette gehen zu dürfen, dann einen Polizisten attackiert, ihm die Pistole entrissen. Er schoss nach dem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa zunächst auf den Polizisten, der ihn begleitet hatte und machte sich dann auf den Weg zum Gebäudeausgang, wo er einen weiteren Polizisten erschoss. Andere Polizisten schossen zurück und verletzten den Bruder des Schützen. Beide Männer wurden überwältigt.

Die Umgebung des Polizeipräsidiums wurde abgeriegelt. Passanten flüchteten in Panik, als sie die Schüsse hörten. Der Schütze soll laut Medienberichten unter psychischen Problemen gelitten haben. Bürgermeister Roberto Di Piazza erklärte eine öffentliche Trauer in Triest für den Samstag.