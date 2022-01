Rheinland-Pfalz : Zwei Polizisten erschossen – Täter flüchtig

Aktualisiert am

Zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz erschossen (Symbolbild). Bild: SVEN SIMON

In der Nacht zum Montag sind im Landkreis Kusel in der Pfalz zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse getötet worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe des Geschehens seien noch unklar.

Nach Angaben der Polizei waren die zwei Beamten, eine 24 Jahre alte Polizistin und ihr 29 Jahre alter Kollege, auf einer routinemäßigen Streifenfahrt. Gegen 4:20 Uhr wurden die zwei jungen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Wie ein Polizeisprecher der F.A.Z. sagte, hätten die Polizisten noch über Funk mitgeteilt, dass Schüsse fielen.

Die Polizei fahndet nun mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern und ist am Tatort mit der Sicherung von Spuren beschäftigt. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor. Auch die Fluchtrichtung ist nicht bekannt. Die Polizei hat ihre Fahndung auch auf das benachbarte Saarland ausgeweitet, teilte sie am Montagmorgen mit. Nach Informationen der F.A.Z. ist von mehreren Tätern auszugehen. Mindestens ein Tatverdächtiger ist bewaffnet.

Die Polizei bittet zudem die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Die Kreisstraße 22 ist im Bereich Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt.