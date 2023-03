Die britische Polizei hat bei zwei Brandanschlägen auf Moslems in London und Birmingham denselben Täter ermittelt. Der 28 Jahre alte Mohammed A. soll jeweils eine brennbare Substanz auf die Kleidung der Opfer gesprüht und sie dann in Brand gesetzt haben.

Die Opfer waren beide in traditioneller Kleidung als Moslems erkennbar. Das Opfer im West-Londoner Stadtteil Ealing war 82 Jahre alt; die Tat dort geschah am 27. Februar. Das Opfer in Birmingham war 70 Jahre, es wurde am vergangenen Montag attackiert.

Der britische Sender BBC meldete jetzt unter Berufung auf die Polizeibehörde in Birmingham, der mutmaßliche Täter habe die Brandanschläge jeweils nahe an einer Moschee verübt, beide Opfer erlitten Brandwunden und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei begann Mohammed A. mit dem Londoner Opfer ein Gespräch, nachdem sie beide das Islamische Zentrum West-London verlassen hatten. Ein Sprecher der Einrichtung sagte, zu Beginn des gesegneten Monats Ramadan seien die Gedanken aller mit den Opfern und ihren Familien.

Während der 82 Jahre alte Mann das Krankenhaus am folgenden Tag verlassen konnte, befindet sich das Opfer aus Birmingham nach einer Haut-Operation weiter in stationärer Behandlung. Der Angriff in Birmingham traf den Pensionär auf dem Heimweg von einer Moschee in der Nähe seines Hauses.

Seine Familie kam ihm zu Hilfe und löschte die Flammen an seiner Kleidung. Der mutmaßliche Täter Mohammed A. wird an diesem Freitag einem Gericht vorgeführt, das entscheidet, ob seine Festnahme in eine Untersuchungshaft mündet.