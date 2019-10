Sachsen-Anhalt : Zwei Menschen in Halle erschossen – Täter flüchtig

Bei Schüssen in Halle an der Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Der Täter oder die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen.

In Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind am Mittwochmittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Die Hintergründe waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Nach den mutmaßlichen Tätern, die mit einem Auto flüchteten, wurde mit Hochdruck gefahndet.

Die Polizei forderte die Menschen in Halle dazu auf, in ihren Wohnung zu bleiben oder sichere Orte aufzusuchen. Außerdem wurde der Bahnhof von Halle wegen Ermittlungen gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn via Twitter mit.

