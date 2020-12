Schießerei in Berlin : Schüsse auf Abou-Chaker-Bruder in Kreuzberg

Polizeibeamte stehen vor der Einfahrt zu einem Haus an der Stresemannstraße in Kreuzberg. Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtstages fielen hier Schüsse. Bild: dpa

Nach der Schießerei im Berliner Stadtteil Kreuzberg mit vier Schwerverletzten sind Haftbefehle gegen zwei Verdächtige erlassen worden. Die beiden Männer befinden sich aufgrund von Schussverletzungen im Krankenhaus, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Sonntagabend mitteilte. Einem 30-Jährigen wird demnach versuchter Mord in drei Fällen zur Last gelegt, einem 39-Jährigen der unerlaubte Besitz einer Schusswaffe.

Am Samstag waren am frühen Morgen Schüsse in der Stresemannstraße in unmittelbarer Nähe der SPD-Parteizentrale gefallen. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft geht bei der Schießerei von einem Verbrechen im Milieu der Organisierten Kriminalität aus.

Vier Männer im Alter von zweimal 30 sowie 39 und 42 Jahren wurden dabei schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierten Anwohner die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden drei Verletzte noch am mutmaßlichen Tatort. Ein vierter Verletzter sprang in den nahen Landwehrkanal, aus dem ihn Rettungskräfte herauszogen.

Laut der „Bild“-Zeitung und dem „Tagesspiegel“ sind unter den Verletzten bekannte Clan-Größen aus Berlin: Ein 30 Jahre alter Mann mit italienischem Familienhintergrund schoss demnach auf Veysel K., einen Bruder von Arafat Abou-Chaker und den Neffen eines anderen Berliner Clan-Bosses, bevor er selbst verletzt wurde. Veysel K. soll jetzt laut Medienberichten im Koma liegen. Er galt früher als Vollstrecker des Abou-Chaker-Clans und saß wegen einer Messerattacke schon mehrere Jahre im Gefängnis. Mit dem Clan hatte er sich 2018 eigentlich zerstritten, weil er sich auf die Seite des Rappers Bushido geschlagen hatte.

Erst im September war Veysel K. wieder zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden, weil er in Charlottenburg sieben Mal mit einer Pistole in die Luft gefeuert hatte. Der bei der Schießerei verletzte Bruder von Arafat Abou-Chaker saß laut „Bild“ zuletzt zwei Jahre und acht Monate im Gefängnis, weil er einem Mann mit einem Messer in die Oberlippe geschnitten hatte.