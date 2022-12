Weinstein-Prozess in L.A. : Zeuginnen sagen mit Penis-Details gegen Weinstein aus

Eine Jury hat Weinstein wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Die Anklage hatte in ihrer Zeuginnen-Befragung auf Details über Weinsteins Genitalien gesetzt.

Auf die Fotos von Harvey Weinsteins deformierten Genitalien hätten die Geschworen wohl gern verzichtet. Auch die Schilderungen der mutmaßlichen Opfer über Penis und Scrotum des früheren Hollywood-Moguls führten vor Gericht in Los Angeles immer wieder zu Entsetzen. Ein russisches Model mit italienischem Wohnort, anonymisiert als Jane Doe Nr. 1, sagte aus, Weinstein habe keinen Hoden. „Da war nur leere Haut“, erinnerte sie sich an den Übergriff des Siebzigjährigen während eines Filmfestivals im Jahr 2013.

Der Filmproduzent soll Jane Doe Nr. 1 damals in einem Zimmer des Hotels „Mr. C Beverly Hills“ überfallen und zu Sex gezwungen haben. „Sein Penis war abstoßend. Er sah aus, als sei er abgehackt und wieder angenäht worden“, erinnerte sich auch die Schauspielerin Lauren Young. Die Zweiunddreißigjährige, in den Gerichtsunterlagen Jane Doe Nr. 2 genannt, war angeblich vor neun Jahren von Weinstein begrabscht worden, bevor er vor ihr masturbierte.

Die Ehefrau des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom, Jennifer Siebel Newsom, sagte derweil zu einem „fischartigen Penis“ des Angeklagten aus. Weinstein hatte die Dokumentarfilmerin, die er nach ihrer Liaison mit George Clooney kennenlernte, im Jahr 2005 bei einem Treffen angeblich vergewaltigt. „Sein Körper hatte gelbe und grüne Flecken, Hautabschürfungen und Dehnungsstreifen“, sagte Kaliforniens First Lady, die Jane Doe Nr. 4 der Zeugenliste.

Wie der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Paul Thompson die Geschworenen im Oktober zu Beginn des Prozesses wissen ließ, war Weinstein nach einer bakteriellen Infektion des Genitalbereichs (Fournier-Gangrän) ein Stück des Scrotums entfernt worden. Dass die Staatsanwaltschaft der Jury jedes Detail der Verwachsungen präsentierte, gehörte zur Strategie. Wie hätten die mutmaßlichen Opfer von Weinsteins untypischen Genitalien wissen können, wenn nicht durch Vergewaltigung oder sexuellen Missbrauch?

Die Strategie der Anklage ist nur zum Teil aufgegangen. Nach mehr als 40 Stunden langen Beratungen sprach die Jury Weinstein am Montag zwar schuldig, vor knapp zehn Jahren das russisch-italienische Model, Jane Doe Nr. 1, vergewaltigt zu haben. Die Geschworenen, drei Frauen und neun Männer, sprachen den gefallenen Filmproduzenten aber von dem Vorwurf frei, im Jahr 2010 eine Masseuse, anonymisiert als Jane Doe Nr. 3, sexuell missbraucht zu haben. Auch die tränenreichen Aussagen der kalifornischen First Lady Siebel Newsom und der Schauspielerin Young überzeugten nicht alle Jurymitglieder.

Da sich die Geschworenen zu den Jane Does Nr. 2 und Nr. 4 nicht einigen konnten, erklärte die Vorsitzende Richterin Lisa Lench zu drei der insgesamt sieben Anklagepunkte einen Fehlprozess. Ob Weinstein in Los Angeles nun ein weiteres Strafverfahren erwartet, ließ der für eher milde Strafen bekannte Bezirksstaatsanwalt George Gascón am Montag offen.

Nach der Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe in New Yorker Gericht vor zweieinhalb Jahren hatten auch die kalifornischen Justizbehörden einen Strafprozess gegen Weinstein eröffnet. In den Jahren 2004 bis 2013 hatte er in Südkalifornien angeblich Siebel Newsom, Young, eine weitere Schauspielerin und eine Masseuse sexuell genötigt.

„Weinsteins Verteidiger haben mich durch die Hölle geschickt“

Weinsteins Verteidiger Alan Jackson nannte die Vorwürfe in seinem Schlussplädoyer dagegen frei erfunden. Es habe zwar sexuelle Begegnungen mit Siebel Newsom, Young und den beiden weiteren Zeuginnen gegeben. Sie seien aber angeblich freiwillig gewesen, da sich die Frauen im Gegenzug Weinsteins Hilfe bei der Karriere in Hollywood erhofft hatten.

Nach dem Urteil, das Weinstein im Gerichtssaal ohne Regung entgegennahm, bedankte sich Jane Doe Nr. 1 bei der Staatsanwaltschaft. „Weinsteins Verteidiger haben mich im Zeugenstand durch die Hölle geschickt. Ich hoffe, dass er bis zum Ende seines Lebens in einer Gefängniszelle bleibt“, sagte sie. Der Wunsch des Models könnte sich erfüllen. Nach dem Schuldspruch zu der Vergewaltigung der gebürtigen Russin drohen Weinstein in Los Angeles zwischen 18 und 24 Jahre Haft. In New York war der frühere Strippenzieher der amerikanischen Filmindustrie bereits zu 23 Jahren verurteilt worden.