Zeugin erleidet Weinkrampf : „Du schuldest mir noch ein letztes Mal“

Jessica Mann am 4. Februar auf dem Weg zum Strafgerichtshof in New York. Bild: Reuters

Die frühere Nachwuchsschauspielerin Jessica Mann, eines von Harvey Weinsteins mutmaßlichen Vergewaltigungsopfern, hat ausgesagt, mit dem früheren Filmmogul zunächst freiwillig geschlafen zu haben, um ihre Karriere in Hollywood nicht zu gefährden. „Ich habe mich mit ihm eingelassen, weil ich es für richtig hielt und meinte, dass die Gesellschaft, in der ich damals lebte, es von mir erwartet“, ließ die Vierunddreißigjährige den Obersten Gerichtshof des Bundesstaats New York am Montag wissen. Nach Anschuldigungen von etwa 90 Frauen hatte die Staatsanwaltschaft in New York im Mai 2018 Anklage wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Mann und der Produktionsassistentin Mimi Haleyi erhoben.

In der vergangenen Woche hatte Mann den Geschworenen bereits von einer mehrjährigen Liaison mit dem heute Sechsundsiebzigjährigen berichtet. Nach einem Treffen bei einer Feier in Los Angeles 2012 oder 2013 habe sie den Gründer der Filmgesellschaft The Weinstein Company wiederholt zu einvernehmlichen sexuellen Begegnungen getroffen. Im März 2013 soll Weinstein Mann dann bei einem Treffen in einem New Yorker Hotel vergewaltigt haben. Als sie ihm bei einem Treffen in Los Angeles einige Monate später von der Romanze mit einem Schauspieler erzählt habe, soll der Produzent sie mit den Worten „Du schuldest mir noch ein letztes Mal“ abermals oral und vaginal missbraucht haben.

Wie die Verteidigung mit E-Mails und Textnachrichten belegte, setzte Mann die Beziehung zu Weinstein nach den mutmaßlichen Übergriffen fort. Auf die Frage der Verteidigung, ob sie Harvey Weinstein damals Zuneigung und Interesse vorgespielt habe, sagte die ehemalige Nachwuchsdarstellerin: „Man kann es Manipulation nennen.“ Da Mann während des Kreuzverhörs durch Weinsteins Verteidigerin Donna Rotunno einen Weinkrampf erlitt, brach das Gericht ihre Aussage am Montag vorzeitig ab.