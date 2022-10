Prozess in L.A. : Zeugin belastet Crew von Weinstein

Mitarbeiter der amerikanischen Filmgesellschaften Miramax und The Weinstein Company (TWC) sollen weggesehen haben, während ihr Chef Harvey Weinstein Nachwuchsschauspielerinnen und Tänzerinnen sexuell missbrauchte. Eine Zeugin sagte am Donnerstag beim Strafprozess gegen den früheren Hollywood-Mogul in Los Angeles aus, während der Dreharbeiten zu „Dirty Dancing 2“ im Jahr 2003 vergeblich um Schutz vor Annäherungsversuchen gebeten zu haben.

Als Weinstein die damals Zweiundzwanzigjährige am Set des Tanzfilms auf Puerto Rico zu einer „Nacktmassage“ aufforderte, ­sollen Choreograph und Produzent nicht eingeschritten sein. Später habe Weinstein von der Tänzerin verlangt, ihn in ein Hotel zu begleiten. Da die Assistentin des heute 70 Jahre alten New Yorkers, Bonnie Hung, sie be­gleitete, habe sich die Zeugin sicher gefühlt. Nachdem Weinstein die Tänzerin in ein Hotelzimmer geschoben hatte, soll Hung die Tür aber von außen hinter ihr geschlossen haben.

Wie die Zeugin am Donnerstag aussagte, warf der Angeklagte sie damals auf das Hotelbett, zog sie aus und masturbierte auf Gesicht und Brüste der Frau. „Keine Sorge, es ist nicht so, dass wir Sex haben“, soll Weinstein damals gesagt haben, als die Tänzerin weinte. Wie sie den Geschworenen sagte, habe sie ein Gefühl der Dankbarkeit ­empfunden, weil es nicht zu einer ­Vergewaltigung gekommen sei. Nach dem Übergriff sei Weinsteins Assis­tentin Hung, die angeblich vor der Tür gewartet hatte, dem Blick der Tänzerin ausgewichen.

Schon nach den ersten Missbrauchsvorwürfen gegen Weinstein im Jahr 2017 waren Gerüchte über Mitarbeiter des Filmproduzenten laut geworden, die seine Übergriffe auf junge Frauen gedeckt hätten. Bei einem früheren Strafprozess gegen den einstigen ­Strippenzieher der amerikanischen Filmindustrie vor einem New Yorker Gericht waren die Andeutungen über vermeintliche Mitwisser aber nebulös geblieben. In New York war Weinstein im März 2020 zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Nach mutmaßlichen Übergriffen auf mindestens vier weitere Frauen in den Jahren 2004 bis 2013 steht er seit dieser Woche in Kalifornien vor Gericht.