Bestürzung und Trauer in Hamburg: Nach den tödlichen Schüssen mit acht Toten in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas ermittelt die Polizei weiter zum Tathergang. Über den mutmaßlichen Schützen werden immer mehr Details bekannt.

Tatort in Hamburg: Ermittler der Spurensicherung arbeiten in dem Gebäude der Zeugen Jehovas. Bild: dpa

Im Seitenteil des unscheinbaren Plattenbaus ist eine Scheibe zerborsten. Im Innenraum sind an diesem Morgen Ermittler der Polizei zu sehen. Kriminaltechniker in Schutzanzügen gehen ein und aus. Im Schneetreiben vor dem abgesperrten Gebäude stehen Beamte. Hier im „Königreichssaal“ genannten Gebetshaus der Zeugen Jehovas wurden am Vorabend acht Menschen erschossen. Darunter nach Polizeiangaben wohl auch der mutmaßliche Schütze. Alle Toten haben laut einem Polizeisprecher Schussverletzungen. Mindestens acht weitere Personen wurden ersten Angaben nach zum Teil schwer verletzt. Die Polizei geht von einer Amoktat aus, doch noch sind die Hintergründe unklar.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. Folgen Ich folge



Nach Medienberichten handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 35 Jahre alten Philipp F., ein früheres Mitglied der Zeugen Jehovas, das von der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen worden war. Warum, blieb zunächst unklar. F. betrieb eine recht eigentümliche Webseite, auf der er angab, 1987 in Memmingen in einem evangelischen Haushalt geboren zu sein und Betriebswirtschaftslehre studiert zu haben.

Auf der Webseite stellte er sich als Berater dar, der für „Integrität, Vertrauen und Top-Performance“ stehe und Leistungen in unterschiedlichsten Bereichen anbiete, minimales Tageshonorar 250.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Weiter schrieb er: „Dank einer umfangreichen theologischen Fundierung“ sei es ihm möglich, „entscheidende Impulse in den Bereichen Strategie und Zweck“ zu geben. Als Adresse ist ein Bürogebäude an der Außenalster in Hamburg angegeben, in dem Coworking-Räume vermietet werden."

Die Tatwaffe war eine Pistole

Den Behörden war F. nicht als Extremist bekannt. Gegen 21 Uhr soll er zunächst von außen mit einer Pistole durch die Fenster das Feuer auf die Gläubigen eröffnet haben. Später drang er dann offenbar in das Gebäude ein. Wie viele Personen vor Ort waren, ist noch unklar. Laut der Webseite der Glaubensgemeinschaft fand von 19 Uhr an am Donnerstagabend eine zweiwöchentliche Zusammenkunft statt.

Die Polizei Hamburgs teilte mit, sie gehe von einem Täter aus. Die Ermittlungen dauerten noch an. Es wurde ein Hinweisportal eingerichtet, auf das Zeugen Videos und Fotos hochladen können. Am Freitagmittag soll es nach Angaben des Hamburger Innensenators eine Pressekonferenz geben, bei der weitere Details bekannt gegeben werden.

Mehr zum Thema 1/

Die Polizei war am Abend mit Spezialkräften am Tatort. Erste Beamte trafen bereits kurz nach der Tat ein, einem Polizeisprecher zufolge hörten sie beim Eintreffen im Gebäude einen Schuss, gaben selbst aber keine Schüsse ab. In einem der oberen Stockwerke des dreistöckigen Gebäudes fanden sie demnach einen Toten. Möglicherweise handelt es sich dabei um Philipp F. Hinweise auf einen flüchtigen Täter gebe es keine, hieß es am Freitagmorgen.

Am Abend waren Anwohner per Warnmeldung auf Smartphones vor einer „lebensbedrohlichen Lage“ gewarnt worden. Sie wurden dazu aufgefordert, den Gefahrenbereich weiträumig zu meiden, sich nicht ins Freie zu begeben oder sofort Schutz in einem Gebäude aufzusuchen. Auch sollten gefährdete Personen aufgenommen werden. Zu dem Zeitpunkt war noch unklar, wo sich der mutmaßliche Täter befand.

Der Tatort liegt an einer großen Straße im Stadtteil Alsterdorf neben einem Malerbetrieb und einer großen Baustelle, auf der am Freitagmorgen ungeachtet der Tat der Betrieb weiterging, gegenüber befinden sich Mehrfamilienhäuser. Zwar ist der Hamburger Flughafen nicht weit, doch handelt es sich beim Stadtteil Alsterdorf um eine gute Wohngegend, unweit der Außenalster gelegen.

Die Politik reagierte mit Bestürzung auf die Tat. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) schrieb am Abend auf Twitter, die Meldungen aus Alsterdorf seien „erschütternd“. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilte mit, seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Ähnlich äußerte sich Innenministerin Nancy Faeser (SPD), diese teilte weiter mit, die Hintergründe würden „mit Hochdruck ermittelt“.

Die Zeugen Jehovas schrieben in einer Mitteilung auf ihrer Webseite: „Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen. Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten.“ Man bete für alle Betroffenen und wünsche ihnen Kraft.