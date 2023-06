Kardinal Mauro Gambetti, Erzpriester von St. Peter, hat am Samstag vor dem Confessio-Altar im Petersdom einen Bußritus für die „Schändung“ des zentralen Altars un­ter dem berühmten Bernini-Baldachin zelebriert. „Wir bitten dich um Vergebung, Herr. Reinige uns, reinige uns“, betete Gambetti, ehe er den mit einem neuen Tuch gedeckten und mit neuen Kerzen versehenen Altar segnete. Zum Abschluss des kurzen Bußrituals sprachen die vor dem Alter versammelten Kanoniker des Peterskapitels sowie die Gläubigen gemeinsam das Vaterunser und sangen das Salve Regina.

Am Donnerstagabend hatte sich ein Mann mit polnischer Staatsan­gehörigkeit kurz vor Schließung der Basilika vor dem Altar entkleidet und war nackt auf die Marmorplatte des Altars gestiegen. Auf seinem entblößten Rücken standen die Worte „Save children of Ukraina“ (etwa: Rettet Kinder der Ukraine). Der Mann, der unter schweren Depressionen leiden soll, wurde umgehend von Ordnungshütern und Gendarmen von dem Al­tar geholt. Der 45 Jahre alte Pole leistete den Angaben zufolge keinen Wi­derstand, ließ sich schweigend ankleiden und zur Feststellung der Personalien sowie einer ersten Vernehmung in die Kaserne der Gendarmerie des Vatikans bringen. Der Mann habe sich in einem „veränderten emotionalen Zustand“ befunden und sich bei der ersten Befragung im Vatikan mit den eigenen Fingernägeln Verletzungen am Körper zugefügt, teilte das Presseamt des Heiligen Stuhls mit. Weiter hieß es, der Mann habe angegeben, das Leiden der Kinder in der Ukraine setze ihm schwer zu. Gemäß den Be­stimmungen der Lateranverträge zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl wurde der Mann kurze Zeit nach dem Vorfall von den vatikanischen Behörden an die italienische Polizei überstellt. Die italienischen Be­hörden er­teilten dem Mann einen Verweis, der ihn zum Verlassen Italiens verpflichtet.

Am 18. Mai hatte sich ein ebenfalls geistig verwirrter Mann mit seinem Auto einer Einfahrt zur Vatikanstadt genähert, wurde dort aber von der Schweizergarde abgewiesen. Nachdem der Mann zunächst zurückgesetzt hatte, beschleunigte er und raste durch das geöffnete Tor in Richtung Damasushof, wobei er die im Ab­stand von etwa zwanzig Metern gestaffelten Posten der Schweizergarde und der Gendarmerie passierte. Ein Gendarmerie-Inspektor feuerte mit seiner Dienstpistole auf die Vorderreifen des Fahrzeugs, traf aber nur den linken Kotflügel. Am Damasushof, dem zen­tralen Hinterhof des Apostolischen Palasts, stoppte der Mann seinen Wa­gen, stieg aus und ließ sich festnehmen. Er gab an, er habe mit Papst Franziskus sprechen wollen, der sich zum Zeitpunkt des Zwischenfalls im Gästehaus Santa Marta im gegenüberliegenden Teil der Vatikanstadt be­fand.