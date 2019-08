Bundesstaat Texas : Zahlreiche Opfer bei Schusswaffenangriff in amerikanischer Stadt Odessa

Aktualisiert am

Zahlreiche Opfer bei Schusswaffenangriff in amerikanischer Stadt Odessa

Bei einem Schusswaffenangriff in der Stadt Odessa im Bundesstaat Texas hat es mehrere Opfer gegeben. Mindestens ein Täter habe einen Post-Transporter gestohlen und schieße willkürlich auf Menschen.

Ein Polizist in Texas (Archivbild) Bild: AP

Bei einem Schusswaffenangriff in der Stadt Odessa im Bundesstaat Texas hat es nach Polizeiangaben mehrere Opfer gegeben. Mindestens ein Täter habe einen Post-Transporter gestohlen und schieße "wahllos" auf Menschen, teilte die Polizei am Samstag (Ortszeit) mit. Der oder die Täter seien auf der Flucht, hieß es weiter.

Zehn Verletzte sind bereits bestätigt, vermutet werden jedoch zahlreiche weitere Verwundete und Getötete, sagte Devin Sanchez, ein Sprecher der Stadt Odessa gegenüber „CNN“.

„Wir glauben, dass es zwei Schützen in zwei getrennten Fahrzeugen gibt. Man geht davon aus, dass sich ein Verdächtiger bei Cinergy in Midland befindet und der andere auf Loop 250 in Midland fährt“, sagte der Sprecher der Stadt.

Einer der Angeschossenen sei ein Polizeibeamter. Unklar ist aber, ob der Beamte verletzt oder tot ist. Sanchez sagte, es gibt eine Person in einem goldenen Toyota, die in Einkaufszentren herumfährt und Leute aus seinem Fahrzeug erschießt. Die Bewohner der Stadt werden dazu aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen.