Wer ist Yves Rausch? : Ein „Waffennarr“ mit vielen Vorstrafen

Wer ist Yves Etienne Rausch, den mehrere Polizeihundertschaften seit einer Wochen in den Wäldern suchen? Weil die Polizei öffentlich nach ihm fahndet, ist über den Tatverdächtigen mehr bekannt als normalerweise. Im Internet und in den Medien, wird er einerseits als „Schwarzwald-Rambo“ sowie gefährlicher Gewalttäter dargestellt und andererseits als „Schwarzwald-Robin-Hood“ zum Helden gemacht, der die Polizei an der Nase herumführt.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Der 31 Jahre alte Verdächtige wuchs in der Kleinstadt am Schwarzwald auf. Er ist gelernter Tischler und war in Oppenau als arbeitsloser Sonderling ohne festen Wohnsitz bekannt. Yves Rausch ist aber nicht nur stadtbekannt, sondern auch polizeibekannt: Im Alter von 16 Jahren manipuliert er ein öffentlich angebrachtes Schild. Aus der Aufschrift „Jugendwerk“ macht er „Juden weg“. Er soll damals auch Hakenkreuze und SS-Symbole verwendet haben. Die Tat zieht ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung nach sich; er wurde zu einer Jugendstrafe von acht Jahren auf Bewährung verurteilt. 2007 erlässt ihm das Amtsgericht wegen einer „stabilen Phase“ die Strafe, das Gericht befürwortet, dass er seine Schulausbildung abschließen kann.

Mit einer Sportarmbrust eine Bekannte verletzt

Schon 2008 fällt Yves Rausch den Behörden wieder auf, er besucht eine Veranstaltung mit einem Säbel, 2009 verurteilt ihn das zuständige Amtsgericht wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe. 2010 verübt er dann die nächste Straftat, die mit einer Haftstrafe geahndet wird: Mit einer Sportarmbrust verletzt er eine Bekannte nach einem Streit lebensgefährlich, die Frau überlebt, Yves Etienne Rausch ruft den Notarzt und behauptet, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Er wird in Pforzheim von einer Jugendkammer zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, die er auch verbüßt. Nach Aussagen seiner Mutter soll ihn die Haftzeit schwer traumatisiert haben.

Seit 2010 ist ihm der Besitz von Waffen untersagt, er wird aber immer wieder mit zahlreichen Waffen angetroffen. Die Polizei beschreibt ihn als „Waffennarr“ – vor drei Jahren muss in einem Gasthof in Oppenau Rauschs Zimmer geräumt werden, weil er im Mietrückstand ist; auch in diesem Raum werden eine Waffensammlung, Benzinkanister, eine Armbrust und angeblich auch Pulver zum Bombenbau gefunden. 2019 wird er wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt. Bei einem der zahlreichen Ermittlungsverfahren findet die Polizei auf seinem Smartphone auch drei kinderpornographische Bilder, strafrechtlich wird der Besitz dieser Bilder nicht verfolgt.

Rauschs Lebensmittelpunkt und Wirkungskreis bleibt die waldreiche Gegend um Oppenau in der Ortenau, er lebt im Wald und nimmt immer wieder in unterschiedlichen Waldhütten Quartier. Die Bürger von Oppenau nehmen ihn als „Sonderling“ oder „Waldmenschen“ wahr, viele Bürger scheinen sich an Yves Rausch aber nicht gestört zu haben, im Gegenteil: Im Laufe der Woche meldeten sich einige Bekannte des Gesuchten mit Youtube-Videos zu Wort, die ihn sogar gegen „Vorverurteilungen“ verteidigten. Ein Gastronom, bei dem Rausch häufig mit Handwerkerarbeiten ausgeholfen hat, sagte in einem Interview: „Ich kenne ihn als Mensch und nicht als jemanden, von dem eine Bedrohung ausgeht. Er war an seinem Rückzugsort, er hat Angst, seine Freiheit zu verlieren, er ist in die Enge getrieben worden. Ich bin sicher, er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat.“ Rausch sei ein freiheitsliebender und naturliebender Mensch: „Er ist kein wildes Tier, sondern ein Mensch mit Geschichte, der ein schützenswertes Leben hat“, sagt der Wirt, auch wenn Rausch Fehler gemacht habe. Die Axt zum Beispiel sei für Rausch keine Waffe, er habe sie als Schreiner lediglich als Werkzeug ein.

Per Youtube meldete sich auch der ehemalige Fremdenlegionär Thomas Gast aus Österreich zu Wort: „Der Yves hat es geschafft, vier Polizeibeamte im Dienst zu entwaffnen. Der hat es bis jetzt geschafft, sich der Suche zu entziehen, das allein flößt mir Respekt ein, Chapeau Yves Rausch“. Dieser Mann, behauptet Gast, habe „Werte“, „Qualitäten“ und einen gute Kern“, man dürfe ihn nicht als „Schwerverbrecher“ behandeln, man müsse mit ihm auf Augenhöhe sprechen. „Versucht psychologisch an ihn heranzukommen, versucht Männer einzusetzen, die mit Männern vom Schlage Yves Rausch umgehen können.“ Der Gesuchte suche nur „Anerkennung auf Augenhöhe“. „Er wird wieder auftauchen, wenn er es möchte, nicht wenn ihr es wollt.“ Die Polizei nennt bei der Fahndung Rauschs vollen Namen, weshalb dieser auch hier genannt wird. Für den Gesuchten gilt bis zur Verurteilung die Unschuldsvermutung.

Mehr zum Thema 1/

Die Kleinstadt Oppenau im Schwarzwald war schon einmal Schauplatz eines aufsehenerregenden Verbrechens: Im Oktober 1990 verletzte ein psychisch kranker Täter den damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit einem Pistolenschuss auf einer Wahlkampfveranstaltung. Schäuble überlebte das Attentat mit sehr viel Glück, seitdem ist der Politiker, der derzeit Bundestagspräsident ist, vom dritten Brustwirbel an gelähmt. Oppenau liegt im Bundestagswahlkreis des CDU-Politikers, den er seit 1972 als direkt gewählter Abgeordneter vertritt. Die Polizei setzte die Fahndung am Freitag fort. Sie wird dabei mittlerweile auch von Psychologen, ortskundigen Förstern und „Überlebensexperten“ unterstützt.