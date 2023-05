Aktualisiert am

Auch in äußerster Not den Selfiestick fest im Griff: Trevor Jacob springt am 24. November 2021 über dem Los Padres National Forest in Kalifornien aus seinem Flieger. Bild: trevorjacob/Youtube

Zunächst scheint der Flug routinemäßig zu verlaufen. Doch 35 Minuten nach dem Start im beschaulichen Lompoc im Santa Barbara County in Kalifornien fällt auf einmal die Maschine des kleinen Propellerflugzeugs aus. Fluchend entscheidet sich der Pilot, die Tür zu öffnen, aus der Maschine zu springen und per Fallschirm zu landen. Während er zu Boden gleitet, kann er sehen, wie sein Flugzeug an einem Hang im gebirgigen Los Padres National Forest zerschellt. Weil er mangels Handyempfang nicht den Notruf verständigen kann, irrt er nach der Bruchlandung stundenlang unter der sengenden kalifornischen Sonne durch das Gestrüpp, bis ihn bei Einbruch der Dunkelheit ein vorbeifahrender Farmer findet.

Ansehen kann man sich das vermeintliche Drama auf Youtube. Doch bei der Geschichte handelt es sich nicht um einen echten Notfall, sondern einen Fake, den der Youtuber Trevor Jacobs vor eineinhalb Jahren inszeniert hat, um Klicks einzuheimsen.

Wer sich das bislang drei Millionen Mal abgerufene Video mit dem Titel „I Crashed My Airplane“ anschaut, stellt schnell fest, dass es dem Hauptdarsteller an schauspielerischem Können mangelt. Schon kurz nach dem Upload am 24. Dezember 2021 schlug Jacob Hohn aus den Kommentaren von Nutzern entgegen, die sich etwa darüber wunderten, dass er einen Selfie-Stick zückt, als er aus dem Flugzeug springt, den Fallschirm schon zu Beginn des Fluges umgeschnallt hatte und sein Flugzeug mit mehreren Kameras präpariert hatte.

Jacob hat sich nun dazu bekannt, die Ermittlungen der Behörden im Nachgang des Absturzes behindert zu haben. Wie das Büro des zuständigen Staatsanwalts am Donnerstag mitteilte, habe er zugestimmt, sich in seinem Plädoyer schuldig zu bekennen, „die Ermittlungen von Bundesbehörden durch Zerstörung des Flugzeuges zu behindern, das er absichtlich im Santa Barbara County abstürzen ließ, um Onlineabrufe zu gewinnen“.

Bis zu 20 Jahre Gefängnis

Nur wenige Tage nach dem Absturz der Taylorcraft BL-65 am 24. November 2021 hatten die US-Bundesluftfahrtverwaltung und die Nationale Behörde für Transportsicherheit Ermittlungen aufgenommen und Jacob gebeten, ihnen den Absturzort mitzuteilen. Laut dem nun abgegebenen Statement habe Jacob die Behörden belogen, als er antwortete, ihn nicht zu kennen. Tatsächlich habe er das Flugzeugwrack am 10. Dezember 2021 mit einem Helikopter geborgen und mit einem Truck zurück nach Lompoc gebracht, wo er es in Einzelteile zerlegte, die er in verschiedenen Mülltonnen entsorgte.

Mehr zum Thema 1/

Für die Behinderungen der Ermittlungen drohen dem 29 Jahre alten früheren Olympia-Snowboarder nun bis zu 20 Jahre Gefängnis, mit einem Gerichtstermin sei in den kommenden Wochen zu rechnen. Die US-Bundesluftfahrtverwaltung hatte Jacob bereits im April die Fluglizenz entzogen, wobei ihm auch untersagt wurde, sich für eine neue zu bewerben. Die Behörde hatte unter anderem darauf verwiesen, dass Jacob während des Flugs nicht versucht habe, die Flugsicherung zu kontaktieren, das Triebwerk wieder Gang zu starten oder per Segelflug einen von mehreren möglichen sicheren Landeorten in der Nähe zu nutzen. Das Video ist weiterhin bei Youtube abrufbar.