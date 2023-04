Spurenfund in Wunsiedel : Elfjähriger offenbar an Tod von Zehnjähriger beteiligt

Die Polizei geht nach Spurenfunden in der Kinderhilfe-Einrichtung in Wunsiedel davon aus, dass ein Elfjähriger an dem Tod des ein Jahr jüngeren Mädchens beteiligt war. Eine Anhörung des Jungen steht noch aus.

Bayern, Wunsiedel: Einsatzkräfte der Polizei gehen am Donnerstag in Richtung des Kinder- und Jugendhilfezentrums, wo ein zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden wurde. Bild: dpa

Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer oberfränkischen Kinderhilfe-Einrichtung geht die Polizei nach Spurenfunden davon aus, dass ein elfjähriger Junge an der Tat beteiligt war. Dies teilte die Polizei am Karfreitag in Wunsiedel mit. Da der Junge nicht strafmündig sei, sei er präventiv in einer gesicherten Einrichtung untergebracht worden.

Im Zuge der Ermittlungen hätten die Einsatzkräfte der Soko sofort Spuren am Tatort gesichert und dem Landeskriminalamt zur Auswertung überlassen, hieß es weiter. Eine Anhörung des Elfjährigen stand nach Polizeiangaben vom Freitag noch aus. Die weiteren Maßnahmen würden in enger Abstimmung mit den Jugendbehörden erfolgen.

Polizei und Staatsanwaltschaft hielten sich am Freitag mit weiteren Details zurück, verwiesen auf das Alter des Jungen. Es werde keine weiteren Informationen geben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken. So machte sie auch keine Angaben dazu, welche Art von Spuren gefunden worden sind. Unklar blieb auch weiterhin, wie das Mädchen zu Tode gekommen ist.

Die Polizei ermittelt mit einer 40-köpfigen Sonderkommission zu den Hintergründen des Todes des Kindes. Eine Sprecherin sagte am Freitag, in der Einrichtung in Wunsiedel werde sich weiter um die anderen Kinder gekümmert, es stehe ausreichend Personal bereit, um sie zu betreuen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) lobte die an den Ermittlungen beteiligten Fachleute: „Den akribischen und hochengagierten Ermittlungen ist zu verdanken, dass in vergleichsweise kurzer Zeit ein Tatbeteiligter ermittelt werden konnte.“ Jetzt gelte es, „die genauen Hintergründe dieser Schreckenstat aufzuklären“.

Leblos im Zimmer gefunden

Eine Angestellte der Facheinrichtung der Jugendhilfe in Wunsiedel hatte die Zehnjährige am Dienstagvormittag leblos in einem Zimmer gefunden. Eine rechtsmedizinische Untersuchung ergab Anzeichen für Fremdeinwirkung. In Medienberichten war am Mittwoch zunächst von drei tatverdächtigen minderjährigen Jungen im Alter zwischen elf und 16 Jahren die Rede gewesen.

Mehr zum Thema 1/

Ein Großteil der in dem Hilfezentrum untergebrachten Kinder und Jugendlichen befand sich den Behördenangaben zufolge während der polizeilichen Maßnahmen auf einer organisierten Ski-Freizeit, sie sollten am Freitag zurückkehren. Um die anwesenden Bewohner sowie das Personal kümmern sich demnach speziell geschulte Polizeikräfte sowie Notfallseelsorger und Psychologen.

„Ich hoffe sehr, dass wir bald ein Ermittlungsergebnis haben, damit hier wieder Normalität einkehren kann“, sagte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) nach Gesprächen in der Einrichtung in Wunsiedel am Donnerstag. Sie legte weiße Blumen nieder und entzündete eine Kerze.

„Dramatische Situation“

Scharf sprach von einer „dramatischen Situation“ für alle. Die Kinder kämen aus schwierigen Lebenssituationen in die Einrichtung, die einen „vorbildlichen Ruf“ habe. „Jetzt ist es wichtig, dass wir das aufarbeiten und die Kinder begleiten auf diesem Weg.“ Der Träger habe das Personal verstärkt, um Kinder, Jugendliche und Mitarbeiter zu unterstützen.

Die familienpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Leni Breymaier, forderte angesichts des mutmaßlichen Tötungsdelikts mehr Mittel und Personal für die Betreuung in Jugendschutzeinrichtungen. „Die pädagogischen Mitarbeitenden leisten herausragende Arbeit, arbeiten allerdings zu häufig am Anschlag“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Hinzu komme, dass die Anforderungen an das Personal durch Pandemie- und Fluchterfahrungen der Kinder und Jugendlichen eher noch steigen würden.

Auch Martin Adam, Präsident des Bundesverbands privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe, betonte, dass die personelle Ausstattung der Gruppen besser sein könnte. „Aufsichtspflicht und gesetzliche Grundleistungen werden sicher überall gewährleistet, aber individuelle Betreuung und persönliche Begleitung sind häufig nicht möglich“, sagte er dem RND.