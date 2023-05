Wohl dank True-Crime-Doku : Vermisstes Mädchen lebend gefunden

2017 wurde die damals neun Jahre alte Kayla von ihrer Mutter entführt – nun wurde die Täterin in einem Geschäft erkannt: Der Fall war vor einigen Monaten in einer Netflix-Serie aufgegriffen worden.

Ob als Zeitschrift, Podcast oder Doku-Serie: True-Crime-Formate erfreuen sich großer Beliebtheit. Und manchmal können sie dazu beitragen, Kriminalfälle aufzuklären. So geschah es zumindest vergangene Woche im US-Bundesstaat North Carolina. In einem Geschäft fiel einer Frau eine andere Kundin auf, die ihr bekannt vorkam – wohl aus einer Dokumentation über einen Vermisstenfall: Ihr wird vorgeworfen, 2017 ihre damals neun Jahre alte Tochter Kayla entführt zu haben.

„Ich bin überglücklich, dass Kayla sicher zu Hause ist“, sagte ihr Vater Ryan Iskerka in einem Statement, das das National Center for Missing and Exploited Children veröffentlichte. Er und seine Tochter müssten sich nun neu kennenlernen.

Wie aus den Berichten über den Fall hervorgeht, hatte Iskerka zum Zeitpunkt von Kaylas Verschwinden das Sorgerecht für seine Tochter. Die Mutter hatte Umgang mit ihrer Tochter, brachte sie im Juli 2017 aber nach einem Besuch nicht wie vereinbart zurück zu ihrem Vater. Laut Zeugen war die Mutter zuletzt gesehen worden, wie sie ihre Sachen gepackt und auf dem Dach ihres Autos verstaut habe – angeblich, um campen zu gehen. Sie löschte allerdings auch ihre Social-Media-Accounts und stellte ihr Telefon ab. Auch mit ihrem Anwalt hatte sie keinen Kontakt mehr. Seitdem gab es keine Spur mehr von Mutter und Tochter.

Der Fall wurde im November in der Netflix-Serie „Unsolved Mysteries“ aufgegriffen – und führte nun wohl zur Klärung des Falls. Die Mutter wurde festgenommen. Unklar ist noch, wie die beiden so lange unentdeckt bleiben konnten.

Wie das National Center for Missing and Exploited Children weiter mitteilte, sind solche Entführungen keine Seltenheit: In den USA werden demnach jährlich 30.000 Kinder als vermisst gemeldet, in 1500 Fällen sind Familienmitglieder die Täter.