Skrupellose Sprengkommandos : Wieso nimmt die Anzahl von Attacken auf Geldautomaten zu?

Ein heftiger Knall riss die Anwohner an der Schwerter Straße in Hagen am frühen Freitagmorgen aus dem Schlaf. Drei dunkel gekleidete, maskierte Männer hatten einen Geldautomaten in der kleinen Filiale der Deutschen Bank gesprengt. Blitzschnell ging der Überfall über die Bühne. Mit einem hochmotorisierten Audi wollte das Trio davonrasen. Doch als die Täter die Geldkassette in den Kofferraum luden, rammte ein 62 Jahre alter Autofahrer das Luxusauto. Zwei Männer machten sich zu Fuß aus dem Staub, der dritte konnte mit dem schwerbeschädigten Audi flüchten.

Eine, manchmal auch mehrere Sprengattacken auf Geldautomaten gibt es derzeit Nacht für Nacht alleine in Nordrhein-Westfalen. Meist stecken hinter den Überfällen hochprofessionelle, konspirativ agierende Kriminelle aus den Niederlanden, die es verstehen, ihr Vorgehen geschickt an polizeiliche Maßnahmen anzupassen. In manchen Medien ist von der Audi-Bande die Rede, weil die Täter meist besonders leistungsstarke Autos dieser Marke für ihre Überfälle stehlen.

Nach Erkenntnissen der niederländischen und deutschen Ermittler gibt es die eine Bande aber nicht. Vielmehr handelt es sich um eine Gruppe von 300 Niederländern überwiegend marokkanischer Herkunft vor allem aus den Städten Utrecht und Amsterdam. „Man muss sich das als fluides Netzwerk vorstellen, denn es handelt sich um eine Gruppe wechselnder Männer zwischen 18 und 35 Jahren“, sagt Thomas Jungbluth, der als leitender Kriminaldirektor beim Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf tätig ist.

Rund 11.000 Geldautomaten allein zwischen Rhein und Weser

Schon seit Jahren treiben niederländische Sprengbanden in Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen und vor allem in Nordrhein-Westfalen ihr Unwesen. Es begann mit einem Verdrängungseffekt: Weil die Banken in den Niederlanden ihre Automaten immer besser mit Farbpatronen sicherten, die Geldscheine bei einer Explosion unbrauchbar machen, damit begannen Vernebelungsanlagen einzusetzen, oder die Türen nachts einfach zu schließen, wichen die Täter zunehmend nach Deutschland aus – wo es nicht an Tatgelegenheiten mangelt. Rund 11.000 Geldautomaten gibt es allein zwischen Rhein und Weser, wesentlich mehr als in den Niederlanden.

Doch so schlimm wie aktuell war es noch nie. Die Hagener Attacke vom Freitag war schon die 72. in diesem Jahr allein in Nordrhein-Westfalen. 2019 hatten die Ermittler bis Ende April 29 Fälle registriert. Der sprunghafte Anstieg sei nicht einfach zu erklären, sagt Jungbluth. Einen Zusammenhang mit der Corona-Krise könne er aber nicht ausschließen, auch weil die Grenzen von den Niederlanden nach Belgien und Frankreich derzeit geschlossen sind und somit in den beiden Ländern keine Attacken möglich sind.

Im Oktober 2015 hat das LKA Düsseldorf eine Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Heat“ eingerichtet, um die spektakulären Sprengüberfälle zentral auszuwerten und möglichst vielen Tätern auf die Spur zu kommen. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Seither ist es gelungen, 78 mutmaßliche Automatensprenger festzunehmen. Just am Freitag begann vor dem Landgericht Düsseldorf ein großes Verfahren, gegen sieben junge Niederländer. Die Gruppe war nicht mit Audis, sondern mit unauffälligen Mietwagen und Lieferwagen mit zwei Motorrollern an Bord unterwegs und soll mindestens 15 Automaten in die Luft gejagt haben. Vier der Männer waren vor einem Jahr auf frischer Tat in Heiligenhaus bei Essen festgenommen worden; im Oktober konnte die niederländische Polizei drei weitere in Utrecht verhaften.